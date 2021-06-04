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Karneler ne zaman verilecek? 2021 karneler ne zaman alınıyor?

04.06.2021 09:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs salgını sebebiyle bir buçuk senedir düzgün bir eğitim alamayan öğrenciler, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un açıklamalarını ilgi ile takip ediyor. 1 Haziran’dan sonra alınan okulların açılma kararı birçok yönden eleştirilirken, Bakan Ziya Selçuk karne tarihi ile ilgili detayları verdi. Öğrenci ve velilerin beklediği karneler, ne zaman verilecek?

Karneler ne zaman verilecek? 2021 karneler ne zaman alınıyor?

Koronavirüs salgını sebebiyle öğrenciler bir buçuk senedir uzaktan eğitim ile derslerine girerken, internete ulaşamayan birçok çocuk ise derslerinden geri kaldı. Uzmanlar ve veliler “kayıp nesil” olarak adlandırdıkları çocukları için okulların bir an önce yüz yüze eğitime geçmesi gerektiğini söylüyor. Bir buçuk sene boyunca uzaktan eğitim gören çocukların karneleri ne zaman verilecek?

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

2020 - 2021 eğitim-öğretim yılı karneleri okullarda 18 Haziran'da dağıtılacak. İsteyen öğrencilere telafi programı için okullar 2 Temmuz'a kadar açık olacak. 2020 - 2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemi için karne, teşekkür ve takdir belgeleri 18 Haziran'da elektronik ortamda öğrenci ve velilerin erişimine açılacak, talep eden velilere ise okul müdürlüklerince basılı karne de verilebilecek.

karne

MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine ilişkin sene sonu iş ve işlemleri konulu yazıyı illere gönderdi.

Yazıda, 2020 - 2021 eğitim öğretim yılı faaliyetlerinin COVID-19 salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler gereği yüz yüze ve uzaktan eğitim imkanlarıyla sürdürüldüğü ve yüz yüze eğitimin yapıldığı dönemlerde öğrencilerin okula devamının gönüllük esasına göre belirlendiği hatırlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Karne Ziya Selçuk Milli Eğitim Bakanı
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