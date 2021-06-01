HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Eğitim
  4. Karneler ne zaman verilecek? Açıklama geldi!

Karneler ne zaman verilecek? Açıklama geldi!

01.06.2021 00:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca öğrencinin ve velinin heyecanla beklediği "karnelerin ne zaman verileceği" açıklaması sonunda geldi. Bakan Selçuk, yüz yüze eğitim hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Peki karneler ne zaman verilecek? İşte yanıtı...

Karneler ne zaman verilecek? Açıklama geldi!

Uzun süredir eğitim hayatına uzaktan devam eden öğrenciler için karnelerin ne zaman verileceği merak konusuydu. Karnelerin ne zaman verileceğine ve yüz yüze eğitim sitemine ilişkin resmi makamlardan art arda açıklamalar geldi! Bakan Selçuk, 1 Haziran itibarıyla ilkokul öğrencilerinin, 7 Haziran itibarıyla ortaokul ve lise öğrencilerinin haftada 2 gün yüz yüze eğitime başlayacağını duyurdu. Peki Karneler ne zaman verilecek? İşte detaylar...

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

Yapılan açıklamaya göre öğrenciler, 2020-2021 eğitim öğretim yılı karnelerini 18 Haziran'da alacak. 2 Temmuz'a kadar okullardaki telafi programına öğrenciler isteğe bağlı olarak katılım gösterecek.

"YÜZ YÜZE EĞİTİME BAŞLIYORUZ"

Söze "Kavuşuyoruz" ifadesiyle başlayan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabı üzerinden yüz yüze eğitime ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Söz konusu açıklamaların içeriğinde; yüz yüze eğitimin hangi günler yapılacağı, yüz yüze eğitime ne zaman geçileceği, kırsal ve seyrek nüfuslu bölgelerde eğitim hayatının akıbeti ve öğrencilerin yüz yüze eğitim sürecine eşlik etmek zorunda olup olmadığı gibi önemli konular yer aldı.

Bakan Selçuk, 1 Haziran Salı itibarıyla ilkokul öğrencilerinin, 7 Haziran itibarıyla da ortaokul ve lise öğrencilerinin haftada 2 gün yüz yüze eğitim yapacağını belirtti. Söz konusu açıklamada Bakan Selçuk, yüz yüze eğitim için gerekli hijyen koşullarının sağlandığının altını çizdi.

Karneler ne zaman verilecek? Açıklama geldi!

Bakan Selçuk'un açıklamasına göre 1 Haziran'dan itibaren bütün ilkokul ve okul bünyesindeki ana sınıflarında haftada 2 gün yüz yüze eğitime geçilecek. Öte yandan, diğer okul öncesi eğitim kurumları tam zamanlı yüz yüze eğitim sürecine devam edecek.

Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerinde 1 Haziran'dan itibaren yüz yüze eğitime geçilecek, okullar haftanın 5 günü açık olacak.

7 Haziran Pazartesi itibarıyla ortaokul ve liselerde haftada 2 gün yüz yüze eğitim uygulanacak.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Üniversiteler ne zaman açılıyor?Üniversiteler ne zaman açılıyor?
Çıplak fotoğraflı şantaj! Kadın göğüsleri kullanarak...Çıplak fotoğraflı şantaj! Kadın göğüsleri kullanarak...
Anahtar Kelimeler:
Ziya Selçuk yüz yüze eğitim
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Normalleşme nasıl olacak? Kritik Kabine toplantısı başladı

Normalleşme nasıl olacak? Kritik Kabine toplantısı başladı

31 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

31 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

İSKİ'nin su zammı teklifi İBB Meclisinde reddedildi

İSKİ'nin su zammı teklifi İBB Meclisinde reddedildi

93 kilo veren Pelin'den bikinili paylaşım

93 kilo veren Pelin'den bikinili paylaşım

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan kademeli normalleşmenin detaylarını açıkladı

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan kademeli normalleşmenin detaylarını açıkladı

Bakan Selçuk yüz yüze eğitimle ilgili tüm detayları açıkladı

Bakan Selçuk yüz yüze eğitimle ilgili tüm detayları açıkladı

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Sosyal medyadan tanıştığı kızın evinde dehşeti yaşadı

Sosyal medyadan tanıştığı kızın evinde dehşeti yaşadı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Koronavirüs geçirenlerde verem hastalığı aktif hale geliyor

Koronavirüs geçirenlerde verem hastalığı aktif hale geliyor

Bakan Soylu'dan sürpriz ziyaret

Bakan Soylu'dan sürpriz ziyaret

Turan: Türkiye'de artık geri dönülmeyen bir yola girilmiştir

Turan: Türkiye'de artık geri dönülmeyen bir yola girilmiştir

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.