Karneler ne zaman verilecek? Açıklama geldi!

Uzun süredir eğitim hayatına uzaktan devam eden öğrenciler için karnelerin ne zaman verileceği merak konusuydu. Karnelerin ne zaman verileceğine ve yüz yüze eğitim sitemine ilişkin resmi makamlardan art arda açıklamalar geldi! Bakan Selçuk, 1 Haziran itibarıyla ilkokul öğrencilerinin, 7 Haziran itibarıyla ortaokul ve lise öğrencilerinin haftada 2 gün yüz yüze eğitime başlayacağını duyurdu. Peki Karneler ne zaman verilecek? İşte detaylar...

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

Yapılan açıklamaya göre öğrenciler, 2020-2021 eğitim öğretim yılı karnelerini 18 Haziran'da alacak. 2 Temmuz'a kadar okullardaki telafi programına öğrenciler isteğe bağlı olarak katılım gösterecek.

"YÜZ YÜZE EĞİTİME BAŞLIYORUZ"

Söze "Kavuşuyoruz" ifadesiyle başlayan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabı üzerinden yüz yüze eğitime ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Söz konusu açıklamaların içeriğinde; yüz yüze eğitimin hangi günler yapılacağı, yüz yüze eğitime ne zaman geçileceği, kırsal ve seyrek nüfuslu bölgelerde eğitim hayatının akıbeti ve öğrencilerin yüz yüze eğitim sürecine eşlik etmek zorunda olup olmadığı gibi önemli konular yer aldı.