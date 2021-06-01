Karneler ne zaman verilecek? Açıklama geldi!

Uzun süredir eğitim hayatına uzaktan devam eden öğrenciler için karnelerin ne zaman verileceği merak konusuydu. Karnelerin ne zaman verileceğine ve yüz yüze eğitim sitemine ilişkin resmi makamlardan art arda açıklamalar geldi! Bakan Selçuk, 1 Haziran itibarıyla ilkokul öğrencilerinin, 7 Haziran itibarıyla ortaokul ve lise öğrencilerinin haftada 2 gün yüz yüze eğitime başlayacağını duyurdu. Peki Karneler ne zaman verilecek? İşte detaylar...
Yapılan açıklamaya göre öğrenciler, 2020-2021 eğitim öğretim yılı karnelerini 18 Haziran'da alacak. 2 Temmuz'a kadar okullardaki telafi programına öğrenciler isteğe bağlı olarak katılım gösterecek.
Söze "Kavuşuyoruz" ifadesiyle başlayan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabı üzerinden yüz yüze eğitime ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Söz konusu açıklamaların içeriğinde; yüz yüze eğitimin hangi günler yapılacağı, yüz yüze eğitime ne zaman geçileceği, kırsal ve seyrek nüfuslu bölgelerde eğitim hayatının akıbeti ve öğrencilerin yüz yüze eğitim sürecine eşlik etmek zorunda olup olmadığı gibi önemli konular yer aldı.
Bakan Selçuk, 1 Haziran Salı itibarıyla ilkokul öğrencilerinin, 7 Haziran itibarıyla da ortaokul ve lise öğrencilerinin haftada 2 gün yüz yüze eğitim yapacağını belirtti. Söz konusu açıklamada Bakan Selçuk, yüz yüze eğitim için gerekli hijyen koşullarının sağlandığının altını çizdi.
Bakan Selçuk'un açıklamasına göre 1 Haziran'dan itibaren bütün ilkokul ve okul bünyesindeki ana sınıflarında haftada 2 gün yüz yüze eğitime geçilecek. Öte yandan, diğer okul öncesi eğitim kurumları tam zamanlı yüz yüze eğitim sürecine devam edecek.
Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerinde 1 Haziran'dan itibaren yüz yüze eğitime geçilecek, okullar haftanın 5 günü açık olacak.
7 Haziran Pazartesi itibarıyla ortaokul ve liselerde haftada 2 gün yüz yüze eğitim uygulanacak.
Kavuşuyoruz!— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) May 31, 2021
Yarın itibariyle ilkokul öğrencilerimiz, 7 Haziran Pazartesi’den itibaren ise ortaokul ve lise öğrencilerimiz için haftada iki gün yüz yüze eğitime başlıyoruz. pic.twitter.com/MENeseU14K
Okuyucu Yorumları 0 yorum