Karneler ne zaman verilecek? Bakan Selçuk'tan açıklama!

Koronavirüs nedeniyle uzun süredir, eğitimler uzaktan gerçekleştiriliyor. Bu konu da birçok soruyu beraberinde getirdiği gibi öğrencilerin ve velilerin, karneler ne zaman verilecek? sorusunun cevabını araştırmasına neden oluyor. Geçtiğimiz yıl karneler öğrencilere dijital ortamda verilmişti. Peki bu yıl karneler nasıl verilecek? Bakanlığın kararı ne olacak? Bakan Selçuk karnelerin ne zaman verileceğine dair beklenen açıklamayı yaptı. İşte detaylar...

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

Artan vaka sayılarının önünü almak amacıyla uygulanan "tam kapanma" süreci gibi eğitimin uzaktan gerçekleştirilmesindeki amaç da koronavirüs riskini düşürmek ve yoğunluğu azaltmaktı. Uzaktan eğitim döneminin sona ermesine az kaldı. Bunun üzerine Bakan Selçuk, milyonlarca öğrencinin ve velilerin beklediği karneye ilişkin sorularını yanıtladı.

Riski en aza indirerek ve toplum sağlığına dikkat edecek kararlar vererek hareket edildiğini ifade eden Bakan Selçuk, "sürecin iyi yönetildiği takdirde" amaçlarının bütün okulları açmak ve tekrardan yüz yüzde eğitime geçmek olduğunu ifade etti.