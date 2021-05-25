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Karneler ne zaman verilecek? Bakan Selçuk'tan açıklama!

25.05.2021 17:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz yıl karneler dijital ortamdan yayınlanmıştı. Peki bu yıl karneler ne zaman verilecek? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, konuya ilişkin kafalarda oluşan soru işaretlerini silecek, net açıklamayı yaptı. İşte detaylar...

Karneler ne zaman verilecek? Bakan Selçuk'tan açıklama!

Koronavirüs nedeniyle uzun süredir, eğitimler uzaktan gerçekleştiriliyor. Bu konu da birçok soruyu beraberinde getirdiği gibi öğrencilerin ve velilerin, karneler ne zaman verilecek? sorusunun cevabını araştırmasına neden oluyor. Geçtiğimiz yıl karneler öğrencilere dijital ortamda verilmişti. Peki bu yıl karneler nasıl verilecek? Bakanlığın kararı ne olacak? Bakan Selçuk karnelerin ne zaman verileceğine dair beklenen açıklamayı yaptı. İşte detaylar...

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

Artan vaka sayılarının önünü almak amacıyla uygulanan "tam kapanma" süreci gibi eğitimin uzaktan gerçekleştirilmesindeki amaç da koronavirüs riskini düşürmek ve yoğunluğu azaltmaktı. Uzaktan eğitim döneminin sona ermesine az kaldı. Bunun üzerine Bakan Selçuk, milyonlarca öğrencinin ve velilerin beklediği karneye ilişkin sorularını yanıtladı.

Riski en aza indirerek ve toplum sağlığına dikkat edecek kararlar vererek hareket edildiğini ifade eden Bakan Selçuk, "sürecin iyi yönetildiği takdirde" amaçlarının bütün okulları açmak ve tekrardan yüz yüzde eğitime geçmek olduğunu ifade etti.

Karneler ne zaman verilecek? Bakan Selçuk'tan açıklama!

"ARZUMUZ YÜZ YÜZE VEREBİLMEK"

Öğretmenleri aşılama sürecinin devam ettiğini belirten Bakan Selçuk karnelerin 2 Temmuz'da verileceğini duyurdu. Açıklamalarının devamında Bakan Selçuk, karnenin dijital ortamda mı yoksa yüz yüze mi verileceğine ilişkin "Arzumuz yüz yüze verebilmek." ifadelerini kullandı.

Okullar, kademeli normalleşme döneminde uzaktan eğitime geçmişti. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan kademeli normalleşme genelgesinin ardından Milli Eğitim Bakanlığı, yüz yüze eğitime ilişkin açıklama yaptı. Söz konusu açıklamada Bakanlık tarafından, 17 Mayıs Pazartesi gününden itibaren özel gereksinimli öğrencilerimizin özel eğitim okul ve sınıfları, okul öncesi eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ve 8. ve 12'nci sınıfları destekleme ve yetiştirme kurslarında yüz yüze eğitim gerçekleştirileceği bilgisi yer almıştı.

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koronavirüs (Covid-19) Karne Ziya Selçuk yüz yüze eğitim
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