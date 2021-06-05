Karneler ne zaman verilecek? Karneler dağıtılacak mı? Bakan Selçuk'tan açıklama geldi!

Eğitim döneminin yavaş yavaş sonuna gelinmesiyle öğrencilerin ve velilerinin en çok merak ettiği konular arasında karnelerin yüz yüze alınacağı mı yoksa online ortamdan mı görüntüleneceği yer aldı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konuya ilişkin açıklama yaptı. Peki Karneler ne zaman verilecek? Karneler dağıtılacak mı? İşte ayrıntılar...
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğrencilerin karneleri ne zaman alacağına ilişkin açıklama yaptı. Karne açıklamasında Bakan Selçuk, 2020-2021 eğitim öğretim yılının 2 Temmuz Cuma günü sonlandığını ifade etti. Açıklamalarına devam eden Bakan Selçuk, öğrencilerin karneye daha kolay bir şekilde ulaşması için karneleri 18 Haziran'dan itibaren öğrencilere açacaklarını duyurdu. İsteyen öğrencilerin 18 Haziran Cuma gününden itibaren karnelerine ulaşabileceğini ifade etti.
Böylece öğrenciler veya veliler karneleri elektronik ortamdan görüntüleyebilecek. E-okul'da 18 Haziran'dan itibaren karnelere bakılabilecek. Karnelerin yüz yüze verilip verilmeyeceğine dair Bakan Selçuk herhangi bir açıklama yapmadı. Karnelerin yüz yüze verilip verilmeyeceği ilerleyen günlerde belli olacak. Öte yandan velilerin talebi doğrultusunda okul müdürlükleri tarafından basılı karne verilebilecek.
Okullar, telafi programı için 2 Temmuz'a kadar açık tutulacak. İsteyen öğrenciler telafi programına katılım gösterebilecek.
2020-2021 eğitim öğretim yılı ile sınırlı olmak üzere öğrencilerin devamsızlıklarının sisteme kayıt olmayacağı belirtildi.
Okul öncesinde yaz okulları açılacak. Bu okullara ilk olarak, okul öncesi eğitim almamış çocukların kayıt olacağı belirtildi. Yaz okulları, imkanı olan okullarda gerçekleştirilecek. Yaz okulu ve çocuk kulüplerinin, karnelerin verilmesinin ardından bir hafta sonra başlayacağı duyuruldu.
Konuya ilişkin öğretmenler ve veliler için gerekli duyurular yapılacak. Söz konusu duyuruların yapılacağı internet adresine gitmek için (https://telafidebendevarim.meb.gov.tr/) linkine tıklayınız.
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