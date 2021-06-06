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Karneler ne zaman verilecek? Karneler online mı olacak? İşte okulların kapanma tarihi!

06.06.2021 22:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Haziran ayına girdiğimiz bugünlerde en sık araştırılan başlıklar arasında okulların ne zaman kapanacağı ve karnelerin ne zaman verileceği yer alıyor. Öğrenciler ve veliler tarafından merak edilen karne gününe ilişkin açıklama Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından geldi. Peki Karneler ne zaman verilecek? Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

Karneler ne zaman verilecek? Karneler online mı olacak? İşte okulların kapanma tarihi!

Yaz mevsimine girmekle birlikte öğrenciler ve veliler tarafından yaz tatilinin ne zaman başlayacağı araştırılmaya başlandı. Okulların kapanacağı tarihin açıklanması beklenirken, pandemi döneminde olamamız nedeniyle karnelerin ne şekilde alınacağı da merak ediliyor. Gözler Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından gelecek açıklamaya çevrilmişti. İşte o beklenen açıklama ve okulların kapanma tarihi...

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK? | ONLİNE MI OLACAK?

2020-2021 eğitim-öğretim yılı karneleri okullarda 18 Haziran’da dağıtılacak. Aynı zamanda 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemi için karne, teşekkür ve takdir belgeleri 18 Haziran'da elektronik ortamda öğrenci ve velilerin erişimine açılacak, talep eden velilere ise okul müdürlüklerince basılı karne de verilebilecek.
İsteyen öğrencilere telafi programı için okullar 2 Temmuz’a kadar açık olacak.

Telafi eğitimi hakkında da bilgi sunan bakanlık, erişime açılan “https://telafidebendevarim.meb.gov.tr/” internet adresinde yer alıyor.

Karneler ne zaman verilecek? Karneler online mı olacak? İşte okulların kapanma tarihi!

DEVAMSIZLIKLAR KARNEDE ETKİ EECEK Mİ?

MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine ilişkin sene sonu iş ve işlemleri konulu gönderdiği yazı kapsamında, pandemi dönemine vurgu yaparak 2020-2021 eğitim öğretim yılı ile sınırlı olmak üzere öğrencilerin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi'ne işlenen devam devamsızlık bilgileri dikkate alınmayacak.

Karneler ne zaman verilecek? Karneler online mı olacak? İşte okulların kapanma tarihi!

TELAFİ EĞİTİMİ NEDİR?

Eylül ayında ilkokula başlayacak olmasına rağmen okul öncesi eğitimden yararlanamamış çocukların hazır bulunuş düzeyini artırmak ve ilkokula akranlarıyla eşit şartlarda başlamalarını sağlamak amacıyla okul öncesinde yaz okulları açılacak.

2020-2021 eğitim öğretim yılı ile sınırlı olmak üzere, okul öncesi eğitim almamış çocukların öncelikle kaydedilmesi şartıyla imkanları uygun olan okullarda, okul öncesi eğitim almış çocuklar da yaz okuluna kaydedilebilecek.

Karneler ne zaman verilecek? Karneler online mı olacak? İşte okulların kapanma tarihi!

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Karne Milli Eğitim Bakanlığı
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