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Karneler ne zaman verilecek? Karneler verilecek mi?

28.04.2021 23:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karneler ne zaman verilecek? sorusu Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamalarının ardından gündem oldu. Bakan Selçuk, katıldığı televizyon programında karnelerin ne zaman verileceği ve okulların ne zaman kapanacağı konusunda açıklama yaptı. Peki, okullar ne zaman kapanacak? İşte, ayrıntılar...

Karneler ne zaman verilecek? Karneler verilecek mi?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk karnelerin verileceği tarihi duyurdu. Mayıs ayının yaklaşması ile birlikte öğrenciler karnelerin ne zaman verileceğini araştırırken Bakan Selçuk, konuya ilişkin açıklamada bulundu. Peki, karneler ne zaman dağıtılacak? Okullar ne zaman kapanacak? İşte, detaylar...

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, karnelerin dağıtılacağı ve okulların kapanacağı tarih ile ilgili şu ifadelere yer verdi:

"Her bir çocuğumuz için tamamlayıcı kitaplarımız var. Çalışmalar yazın da devam edecek. Biz 2 Temmuz'a kadar dedik. Ama dileyen veliler çocukların yaz okulları matematik kamplarıyla desteklenmesi konusunda yüzlerce etkinlik görecekler. Karneler 2 Temmuz'da verilecek. Arzumuz yüz yüze verebilmek."

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