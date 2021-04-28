Karneler ne zaman verilecek? Karneler verilecek mi?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk karnelerin verileceği tarihi duyurdu. Mayıs ayının yaklaşması ile birlikte öğrenciler karnelerin ne zaman verileceğini araştırırken Bakan Selçuk, konuya ilişkin açıklamada bulundu. Peki, karneler ne zaman dağıtılacak? Okullar ne zaman kapanacak? İşte, detaylar...

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, karnelerin dağıtılacağı ve okulların kapanacağı tarih ile ilgili şu ifadelere yer verdi:

"Her bir çocuğumuz için tamamlayıcı kitaplarımız var. Çalışmalar yazın da devam edecek. Biz 2 Temmuz'a kadar dedik. Ama dileyen veliler çocukların yaz okulları matematik kamplarıyla desteklenmesi konusunda yüzlerce etkinlik görecekler. Karneler 2 Temmuz'da verilecek. Arzumuz yüz yüze verebilmek."

