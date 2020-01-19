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  4. Karnelerini aldıktan sonra kaybolan kardeşler bulundu (4)

Karnelerini aldıktan sonra kaybolan kardeşler bulundu (4)

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2020 00:45 | Son Güncelleme

MEDİNE VE BÜNYAMİN EVLERİNE GELDİ Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde dün sabah karnelerini almak için evden çıktıktan sonra kendilerinden haber alınamayan ve bu akşam saatlerinde Şanlıurfa kent merkezinde bulunan ortaokul öğrencileri Medine ve Bünyamin Baturalp kardeşler, ailesine teslim edildi.

MEDİNE VE BÜNYAMİN EVLERİNE GELDİ
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde dün sabah karnelerini almak için evden çıktıktan sonra kendilerinden haber alınamayan ve bu akşam saatlerinde Şanlıurfa kent merkezinde bulunan ortaokul öğrencileri Medine ve Bünyamin Baturalp kardeşler, ailesine teslim edildi. Şanlıurfa’da işlemlerinin tamamlanmasının ardından babası İbrahim Baturalp ve yakınlarının teslim aldığı iki kardeş, saat 23.30 sıralarında Siverek’e geldi. Yakınları tarafından karşılanan iki çocuğu otomobilden inişleri sırasında anne Mülkiye Baturalp gözyaşları içerisinde karşılayarak uzun süre kucakladı. Çocuklarına sokakta sarıldıktan sonra eve giren anne Mülkiye Baturalp, burada da öpüp, kokladığı çocukları Medine ve Bünyamin için gözyaşı dökmeyi sürdürdü.
Dün sabah çıktıkları evlerine bu gece geç saatlerde sağlıklı şekilde yeniden dönmeleriyle yakınlarını sevince boğan Medine ve Bünyamin Baturalp kardeşlerin yorgun ve bitkin görüntüsü dikkat çekti.
Çocuklarına kavuşmanın sevinciyle mutluluk gözyaşı döken anne Mülkiye Baturalp, çok mutlu olduğunu belirterek, "Çok şükür kavuştum çok mutluyum. Çok endişelendim ve ağladım. Herkes farklı bir şey söylüyordu ve endişeleniyordum. Çocuklarıma kavuştuğum için çok mutluyum. Kendimi dünyaya yeniden gelmiş gibi hissadiyorum" dedi.
Medine Baturalp ise ailesini üzdüğü için üzgün olduğunu ifade ederek, “Yanlış yaptım ve çok üzgünüm. Şanlıurfa’da polisler bizi bulunca eve döneceğimizi hissederek çok mutlu oldum. Şanlıurfa’da polisler bizi bulduktan sonra babamı görünce duygulandık, kendimi çok iyi hissettim” diye konuştu.
Yorgun olduğu görülen Bünyamin Baturalp ise gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakarak annesine sarıldı.
Dün sabah saatlerinden itibaren gözyaşlarıyla aradığı çocuklarının bulunmasıyla mutlu olan baba İbrahim Baturalp ise polislere teşekkür etti. Çocuklarıyla yeniden eve dönmenin mutluluğunu yaşayan İbrahim Baturalp, "Çocukları gördük çok mutluyuz. Polislere çocuklarımı bulmalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Siverek’te çocukların izini bulup, güvenlik kamerası kayıtlarını takip ederek Şanlıurfa’ya kadar gittik ve orada polisler çocuklarımızı buldu. Çok mutluyuz” dedi.

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