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Karnelerini alıp uçurtma uçurmaya koştular

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2019 15:46 | Son Güncelleme

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde karnelerini alan öğrencilerden hayatında hiç uçurtma uçurmayan 200'ü, "Koşabiliyorken Koş" projesi kapsamında ilk kez uçurtma ile tanıştı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde karnelerini alan öğrencilerden 200'ü, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü koordinesinde yürütülen "Koşabiliyorken Koş" projesiyle ilk kez uçurtma uçurmanın mutluluğunu yaşadı.

İlçedeki Alisofu Köyü İlk/Orta Okulunda düzenlenen karne törenine, Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal, Sarıkamış Belediye Başkan Vekili Serdar Kılıç, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Soner Akınsoy, İlçe Emniyet Müdürü Kamber Ruhi Yıldırım, İlçe Milli Eğitim Müdürü Atakan Karabağ, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, öğretmen ve öğrenciler ile veliler katıldı.

Kaymakam Koşal, törende yaptığı konuşmada, 2018-2019 eğitim öğretim yılını tamamladıklarını belirterek, ilçe merkezi ve köylerde okuyan 13 bin öğrencinin tatili hak ettiklerini söyledi.

Öğrencilerin iyi yetişmesi anlamında her türlü imkanın seferber edildiğini anlatan Koşal, "Köylerimizde son yıllarda özellikle kız çocuklarımızın okuması yönünde toplumun her kesiminde büyük bir duyarlılık oluştuğunu görüyoruz. Bu topraklarda yetişmiş, okumuş insanlarımıza eğitime vermiş oldukları destekten dolayı teşekkür ediyoruz." dedi.

Koşal, Alisofu köyünde bu yıl on dördüncüsünü düzenledikleri Geleneksel Fevzi Çamlı Başarı Ödülleri programının köyde okuyan çocukları yıllardan beri teşvik ve motive ettiğini söyledi.

Merhum avukat Fevzi Çamlı'nın kardeşi emekli öğretmen Mehmet Çamlı da vatanına, milletine hayırlı, üretken, bilime ve insanlığa hizmet eden nesiller yetişmesi için ağabeyi Fevzi Çamlı'nın başlattığı organizasyonu devam ettireceklerini ifade etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Atakan Karabağ da "Bu köyün okumuş aydınlarından rahmetli Avukat Fevzi Çamlı Bey'in eğitime vermiş olduğu desteği bu programla her yıl anıyoruz. Fevzi Bey'in sağlığında başlattığı bu organizasyonu kardeşlerinin devam ettirmesi mutluluk vericidir." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından öğrencilerin halk oyunları gösterisi sunduğu programda, sınıflarında birinci olan öğrencilere ödülleri ve karneleri verildi.

Program kapsamında İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü koordinesinde yürütülen "Koşabiliyorken Koş" projesi kapsamında hiç uçurtma uçurmamış 200 öğrenci uçurtmalarını gökyüzüne bırakarak eğlendi.

Öğrencilerden Hiranur Ejder, etkinlikte çok mutlu olduğunu söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
karne Kars Uçurtma

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