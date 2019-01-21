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"Karneni getir, buzda kay" etkinliğine yoğun ilgi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2019 13:28 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin "Karneni getir, buzda kay" etkinliğine 3 günde 3 bin öğrenci katılarak paten keyfi yaşadı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul'un yarıyıl tatiline giren öğrencilere hediyesi, "Karneni getir, buzda kay" etkinliğinden 3 günde 3 bin 27 öğrenci faydalandı.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Spor İstanbul'un, her yıl geleneksel olarak düzenlediği, buzda kayma etkinliği bu yıl da öğrencilerin yoğun ilgisiyle başladı.

Yarıyıl tatilinde karnesini alan ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, İBB Silivrikapı Buz Pisti'ne gelerek paten keyfi yaşadı. 3 gün içinde 3 bin 27 öğrenci, karnesini getirerek buzda kayma etkinliğinden yararlandı.

Karnelerin verildiği 18 Ocak'ta başlayan etkinlik, 09.00 ile 18.00 saatleri arasında yapılıyor. 1 Şubat'a kadar devam edecek etkinlikle daha fazla öğrencinin buz pateni ile tanıştırılması hedefleniyor.

Etkinliğe 15 binin üzerinde öğrencinin katılması bekleniyor.

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