"Karneni Getir Buzda Kay" projesi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından "Karneni Getir Buzda Kay" sloganıyla düzenlenen spor etkinliğinde öğrenciler ücretsiz buz pateni deneyimi yaşayacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 18 Ocak-1 Şubat tarihleri arasında Silivrikapı Buz Pisti'nde düzenlenecek etkinlik için karnelerini yanında götüren ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri ücretsiz buz pateni seanslarına katılabilecek.

Alanında uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilecek etkinlik, 09.00-18.00 saatleri arasında yapılacak.

