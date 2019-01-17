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"Karneni Getir Buzda Kay" projesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2019 14:04 | Son Güncelleme

Karnesini getiren öğrenciler, 18 Ocak-1 Şubat tarihleri arasında Silivrikapı Buz Pisti'nden ücretsiz yararlanabilecek

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından "Karneni Getir Buzda Kay" sloganıyla düzenlenen spor etkinliğinde öğrenciler ücretsiz buz pateni deneyimi yaşayacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 18 Ocak-1 Şubat tarihleri arasında Silivrikapı Buz Pisti'nde düzenlenecek etkinlik için karnelerini yanında götüren ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri ücretsiz buz pateni seanslarına katılabilecek.

Alanında uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilecek etkinlik, 09.00-18.00 saatleri arasında yapılacak.

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"Karneni Getir Buzda Kay" istanbul büyükşehir belediyesi öğrenci Spor İstanbul yarıyıl tatili

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