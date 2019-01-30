Karnesini alan Ilgaz Dağı’na kayağa koştu

Kar kalitesi, pist ve konaklama imkanları, telesiyej hizmetleriyle Türkiye’nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Kastamonu’daki Ilgaz Dağı Milli Parkı’nda sömestr yoğunluğu yaşanıyor.

Kastamonu sınırında bulunan Ilgaz Dağı Milli Parkı, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere pek çok kentten kayakseverleri ağırlamaya devam ediyor. Sömestr tatilini Ilgaz Dağı Milli Parkı Kayak Merkezi’nde geçirmek isteyen yerli ve yabancı ziyaretçiler, bin 850 metre yükseklikte doğal güzellikler arasında kayak ve snowboard yapıp kızakla kayarak keyifli vakit geçiriyor. 2018-2019 eğitim-öğretim yılının birinci döneminin sona ermesiyle birlikte karnelerini alan öğrenciler, velileriyle birlikte Ilgaz Dağı Milli Parkı’na adeta akın etti. Otellerin yüzde 100 doluluğa ulaştığı merkezde kayakseverler, kayak yapmanın zevkini yaşadı. Otellerdeki yoğunluk nedeniyle kayak pistlerinde uzun kuyruklar oluştu.

Karne tatili Ilgaz Dağı’nda kalacak yer bırakmadı

Kayak sezonunu Aralık ayında açtıklarını söyleyen Kayak Federasyonu Ilgaz Dağ Tesisleri Müdürü Can Erdem, "2018-2019 kış sezonumuzu 26 Aralık tarihi itibariyle açmış bulunmaktayız. Şu anda misafirlerimizin talebi çok yüksek. Sporcularımız geldi, antrenmanlarını yapıyor. Bazı hafta sonları ile özellikle yılbaşı ve sömestr tatillerinde otellerimiz dolmaya başladı. Şu anda sömestr tatili nedeniyle Ilgaz Dağı Kayak Merkezi’ndeki bütün oteller yüzde 100 doluluğu ulaştı. Bütün kayakseverleri Ilgaz Dağı’na bekliyoruz" dedi.