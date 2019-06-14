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Karnesini aldı, evine giderken minibüsün altında can verdi

YAŞAM HABERLERİ  | 14.06.2019 19:44 | Son Güncelleme

Batman’da 5’inci sınıf öğrencisi, karnesini aldıktan sonra evine gitmek isterken minibüsün altında kalarak hayatını kaybetti.Edinilen bilgilere göre olay, Batman’ın Beşiri ilçesinde meydana geldi.

Batman’da 5’inci sınıf öğrencisi, karnesini aldıktan sonra evine gitmek isterken minibüsün altında kalarak hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre olay, Batman’ın Beşiri ilçesinde meydana geldi. Beşiri Cumhuriyet Ortaokulu 5’inci sınıf öğrencisi Narin Akti, karnesini aldıktan sonra evine gitmek istedi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Akti’ye, plakası öğrenilemeyen O.Ö. kontrolündeki minibüs çarptı. Çarpmanın etkisi ile ağır yaralanan Narin Akti, kaldırıldığı Beşiri Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Minibüs şoförü ise gözaltına alındı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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