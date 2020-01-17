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  4. Karnesini kaymakam getirdi

Karnesini kaymakam getirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2020 17:09 | Son Güncelleme

Tüm yurtta öğrenciler karne heyecanı yaşarken Merve Aksoy farklı bir heyecan yaşadı.

Tüm yurtta öğrenciler karne heyecanı yaşarken Merve Aksoy farklı bir heyecan yaşadı. Rahatsızlığı sebebiyle evde eğitim alan öğrencinin karnesini Balıkesir’in Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı evine getirdi.
Yaşadığı rahatsızlık nedeniyle Akçay Nihat Tansoy İlkokuluna kayıtlı 4. Sınıf öğrencisi Merve Aksoy eğitimine evinde devam ediyor. Sınıf öğretmeni eşliğinde evinde eğitim alan Aksoy karne heyecanını bir başka yaşadı. Okula gidemediği için Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, Milli Eğitim Müdür Vekili Fehim Altun ile birlikte minik öğrencinin karnesini evinde götürdü. Kaymakam Sırmalı, eğitim için her türlü çalışmayı yaptıklarını ifade ederek, “Bugün Merve ile birlikte karne heyecanını yaşıyoruz. Onun bu başarılı notlar ile dolu karnesini kendisine teslim etmek çok güzel. Umarım en kısa sürede sağlığına kavuşacak” dedi.
Kaymakam Sırmalı ayrıca başarılı notları nedeniyle Merve Aksu’ya çeşitli hediyeler sundu. Merve de kendisine karnesini getiren Kaymakam Sırmalı’ya teşekkür etti.

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