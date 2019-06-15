Karneyi alan sahile koştu

Antalya’da karnesini alan genç ve çocuklar Konyaaltı Plajına akın etti.

Antalya ve ilçelerinde plajlar, karnesini alan genç ve çocukların tercihi oldu. Hava sıcaklığının 28 derece ölçüldüğü kentte, yerli ve farklı illerden gelen öğrenciler buz gibi suyun tadını çıkardı. Konyaaltı sahilini dolduran öğrenci, tatilci, yerli ve yabancı turistler de güneşten ve denizden bolca nasiplendi. Kimileri güneşlenirken kitap okudu, kimileri çocuklarıyla oynadı, kimileri de su sporlarıyla eğlendi.

"Müfredat çok yoruyor bizi"

Yiğit Çoğal, 10’uncu sınıfı bitirdiğini belirterek, "Okulu bitirdik, yoğun bir sene geçirdik, zordu. Şuanki eğitimde biraz zorlanıyoruz açıkçası. Dersler çok yoğun, müfredat biraz zor geliyor o yüzden yoruluyoruz. Yaz geldi işte biz de böyle tadını denizde çıkaralım dedik. Bisikletlerle geldik, su çok güzel. Burası güzel bir memleket ben bu yıl Ankara’dan geldim. Burada bisiklet turları yapıyoruz" şeklinde konuştu.

Bir diğer genç Yiğit Sert ise karnesinin zayıfsız geldiğini dile getirdi. Seneye daha çok çalışacağını aktaran Sert, "Deniz baya güzel ve eğlenceli" ifadelerinde bulundu.

Doğukam Bayram da, denizin serinlettiğini ve rahatlattığını söyledi. Antalya’nın yerlisi olduğunu paylaşan Bayram her yaz denize girdiğini aktardı.

