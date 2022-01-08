Karnı burnunda model Ashley Graham iç çamaşırsız pozunu paylaştı!

34 yaşındaki ABD'li model Ashley Graham, 15 milyonu aşkın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından iç çamaşırsız pozunu paylaştı.

Evlenmeden önce cinsel ilişkiye girdiği için hayal kırıklığı yaşadığını söyleyen Ashley Graham, delirmemek için bazı kararlar aldığını anlatmıştı.

''New York'un yarısıyla yattım'' diyen Graham, bir daha hiçbir flörtüyle evlenmeden yatağa girmediğini belirtti.

Justin Ervin'le 2010 yılında dünyaevine giren güzel model, kısa süre sonra Isaac Menelik Giovanni adını verdiği ilk çocuğunu kucağına aldı.

Şimdilerde ikinci kez anne olmak için gün sayan Graham, çıplak pozlarıyla magazin gündemini meşgul ediyor.



