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Karnı burnunda model Ashley Graham iç çamaşırsız pozunu paylaştı!

08.01.2022 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İkinci kez annelik heyecanı yaşayan dünyaca ünlü model Ashley Graham, Instagram hesabından iç çamaşırsız pozunu paylaştı. Graham'ın cesur paylaşımına kısa sürede 1 milyonun üzerinde beğeni yağdı.

Karnı burnunda model Ashley Graham iç çamaşırsız pozunu paylaştı!

34 yaşındaki ABD'li model Ashley Graham, 15 milyonu aşkın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından iç çamaşırsız pozunu paylaştı.

Karnı burnunda Ashley Graham iç çamaşırsız pozunu paylaştı!

Evlenmeden önce cinsel ilişkiye girdiği için hayal kırıklığı yaşadığını söyleyen Ashley Graham, delirmemek için bazı kararlar aldığını anlatmıştı.

Karnı burnunda Ashley Graham iç çamaşırsız pozunu paylaştı!

''New York'un yarısıyla yattım'' diyen Graham, bir daha hiçbir flörtüyle evlenmeden yatağa girmediğini belirtti.

Karnı burnunda Ashley Graham iç çamaşırsız pozunu paylaştı!

Justin Ervin'le 2010 yılında dünyaevine giren güzel model, kısa süre sonra Isaac Menelik Giovanni adını verdiği ilk çocuğunu kucağına aldı.

Karnı burnunda Ashley Graham iç çamaşırsız pozunu paylaştı!

Şimdilerde ikinci kez anne olmak için gün sayan Graham, çıplak pozlarıyla magazin gündemini meşgul ediyor.

Karnı burnunda Ashley Graham iç çamaşırsız pozunu paylaştı!

Karnı burnunda Ashley Graham iç çamaşırsız pozunu paylaştı!

Karnı burnunda Ashley Graham iç çamaşırsız pozunu paylaştı!


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Anahtar Kelimeler:
Model Ashley Graham
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