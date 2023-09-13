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  4. Karnı burnunda oyuncu Ezgi Mola kuaför mağduru oldu! İsyan etti: "Böyle de göndermezsin ama"

Karnı burnunda oyuncu Ezgi Mola kuaför mağduru oldu! İsyan etti: "Böyle de göndermezsin ama"

13.09.2023 13:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğum yapmak için gün sayan oyuncu Ezgi Mola, sosyal medyadan çektiği isyan bayrağıyla gündem oldu. Yaz aylarını işletmesinin de bulunduğu İzmir Alaçatı'da geçiren Mola, kuaförde yaptırdığı saçlarını takipçilerine şikayet etti. Kısa saçlarına maşa yaptırmak isteyen ünlü oyuncu kuaföre 'Müşteriyi de böyle göndermezsin ama' diyerek sitem etti.

Ezgi Mola sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor. Son olarak saçlarıyla ilgili yaşadığı bir problemi paylaşan ünlü oyuncu, gittiği kuaföre isyan etti.

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Erkek bebek bekleyen ünlü oyuncu Ezgi Mola, Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla konuşuluyor.

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Saçlarını yaptırmak için kuaföre giden ünlü oyuncu, o anları 'Hadi cinnet geçirelim biraz' diyerek anlattı.

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Saçlarının kötü olduğunu ama kuaförün 'güzel oldu' diyerek kendisini göndermesine isyan eden Mola, o anları anlattı.

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Oldukça sinirli olduğu gözlenen oyuncunun o halleri ise izleyenleri güldürdü.

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İşletmeci Mustafa Aksakallı ile geçtiğimiz aylarda dünya evine giren Ezgi Mola, bir erkek bebek annesi olacak.

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Masumlar Apartmanı dizisindeki Safiye rolüyle büyük bir çıkış yakalayan Mola, daha sonra Cem Yılmaz'ın Netflix'te yayınlanan Erşan Kuneri isimli dizisinde rol aldı.

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