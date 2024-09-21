Karnı burnunda sahnede şov yaptı! Üçüncü kez hamile olan Atiye bebeğinin cinsiyetini açıkladı

Altı yıl önce prodüktör ve müzik yönetmeni Erol Sebebci ile Almanya'da dünyaevine giren Atiye, bir süredir gözlerden uzak bir hayat sürüyor.

2019 yılında Ferah Feza adını verdikleri kızını kucağına alan, 2023'te de ikinci çocuğu Neva'yı dünyaya getiren Atiye şimdilerde üçüncü çocuğuna hamile.

"Salla", "Ya Habibi", "Kal" ve "Soygun Var" gibi parçalarla tanınan Atiye karnı burnunda sahneye çıktı ve adeta şov yaptı.

BEBEĞİNİN CİNSİYETİ...

Aramızda Kalmasın'ın haberine göre ünlü şarkıcı üçüncü kez kız annesi olacağını da açıkladı.