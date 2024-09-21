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  4. Karnı burnunda sahnede şov yaptı! Üçüncü kez hamile olan Atiye bebeğinin cinsiyetini açıkladı

Karnı burnunda sahnede şov yaptı! Üçüncü kez hamile olan Atiye bebeğinin cinsiyetini açıkladı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
21.09.2024 08:40
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Sevilen şarkıları ve kendine has tarzı ile adından sıkça söz ettiğimiz ünlü şarkıcı Atiye şimdilerde üçüncü çoğuna hamile. Karnı burnunda sahneye çıkan Atiye adeta sahnede şov yaptı. Ünlü şarkıcı bebeğinin cinsiyetini de sahnedeyken açıkladı.

Karnı burnunda sahnede şov yaptı! Üçüncü kez hamile olan Atiye bebeğinin cinsiyetini açıkladı

Altı yıl önce prodüktör ve müzik yönetmeni Erol Sebebci ile Almanya'da dünyaevine giren Atiye, bir süredir gözlerden uzak bir hayat sürüyor.

2019 yılında Ferah Feza adını verdikleri kızını kucağına alan, 2023'te de ikinci çocuğu Neva'yı dünyaya getiren Atiye şimdilerde üçüncü çocuğuna hamile.

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"Salla", "Ya Habibi", "Kal" ve "Soygun Var" gibi parçalarla tanınan Atiye karnı burnunda sahneye çıktı ve adeta şov yaptı.

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BEBEĞİNİN CİNSİYETİ...

Aramızda Kalmasın'ın haberine göre ünlü şarkıcı üçüncü kez kız annesi olacağını da açıkladı.

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Atiye
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