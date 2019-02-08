HABER

Karnı burnunda uyuşturucu satıcısı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.02.2019 08:51 | Son Güncelleme

Hatay’ın Antakya ilçesinde narkotik ekipleri tarafından yapılan eş zamanlı operasyonlarda ‘torbacı’ diye tabir edilen 8 uyuşturucu satıcısı gözaltına alındı.

Hatay’ın Antakya ilçesinde narkotik ekipleri tarafından yapılan eş zamanlı operasyonlarda ‘torbacı’ diye tabir edilen 8 uyuşturucu satıcısı gözaltına alındı. Uyuşturucu satıcılarının evlerinde yapılan aramada toplam 707 captagon uyuşturucu maddesi ve 17.5 gram esrar ele geçirildi. Yakalananlar arasında hamile haliyle uyuşturucu satan kadın da dikkat çekti.
Alınan bilgiye göre, Hatay Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri tarafından 4 aylık teknik ve fiziki takip sonucunda sabahın erken saatlerinde Altınçay ve Emek mahallelerinde bulunan 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 2’si kadın toplam 8 şahıs gözaltına alındı. Narkotik ekipleri ve hassas burunlu köpekler tarafından evlerde yapılan aramalarda toplamda 707 captagon uyuşturucu maddesi ve 17.5 gram esrar maddesi ele geçirildi.
Uyuşturucu ticareti yapmak suçlarından adliyeye sevk edilen 8 şahıstan 7’si tutuklandı. Hamile haliyle uyuşturucu satan kadın da tutuklanırken, diğer kadın ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Dersin ortasından yerinden kalktı ve...Korkunç anlar Dersin ortasından yerinden kalktı ve...Korkunç anlar
Bekçilerin üzerine sürdü, kovalamaca sonucu yakalandıBekçilerin üzerine sürdü, kovalamaca sonucu yakalandı
Adana'da 7 kaçak göçmen yakalandı Adana'da 7 kaçak göçmen yakalandı 
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

NYT: 'Bir kurşun' ile tehdit etti

NYT: 'Bir kurşun' ile tehdit etti

Usta oyuncu hayatını kaybetti

Usta oyuncu hayatını kaybetti

CHP'de Mehmet Akif Hamzaçebi neden istifa etti?

CHP'de Mehmet Akif Hamzaçebi neden istifa etti?

Acı bilanço açıklandı! Sayı artıyor

Acı bilanço açıklandı! Sayı artıyor

Şoke eden İlhan Mansız gerçeği!

Şoke eden İlhan Mansız gerçeği!

Erdoğan'dan atama ve görevden alma kararları

Erdoğan'dan atama ve görevden alma kararları

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Nadir bulunuyor! Gören tezgaha koştu

Nadir bulunuyor! Gören tezgaha koştu

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'

Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Temizlik işçisi çöp kamyonetinin altında kaldı

Temizlik işçisi çöp kamyonetinin altında kaldı

Korkunç detaylar raporda ortaya çıktı: Ağır istismarda bulunup boynunu kırdılar

Korkunç detaylar: Ağır istismarda bulunup boynunu kırdılar

Küçükçekmece'de iş yerinde patlama: 2 yaralı

Küçükçekmece'de iş yerinde patlama: 2 yaralı

Üsküdar'da denizden ceset çıktı

Üsküdar'da denizden ceset çıktı

Diyanet İşleri Başkanlığı'na 9 bin 500 personel alınacak (Diyanet Personel alımı başvuru şartları neler?)

Karar Resmi Gazete'de! 9 bin 500 kişi alınacak...

Müteahhit, muhtarlık binasında intihar etti

Korkunç olay! Muhtarlığa gidenler dehşete düştü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.