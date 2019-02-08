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Karnı burnunda uyuşturucu satmış! Hepsi ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.02.2019 09:27 | Son Güncelleme

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri, 4 aydır teknik ve fiziki takip sonucunda belirledikleri 7 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. 2'si kadın, 8 kişinin gözaltına alındığı operasyonda hassas burunlu köpekler tarafından 707 captagon uyuşturucu maddesi ve 17,5 gram esrar ele geçirildi.

Yakalanan 2 kadından birinin 8 aylık hamile olduğu gözlendi. Hamile haliyle uyuşturucu satan kadının hakkında yapılan incelemeler sonrası tutuklama kararı çıkarken, diğer kadın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

8 aylık hamile kadın torbacı çıktı!

Hatay’ın Antakya ilçesinde narkotik ekipleri tarafından yapılan eş zamanlı operasyonlarda ‘torbacı’ diye tabir edilen 8 uyuşturucu satıcısı gözaltına alındı.
Uyuşturucu satıcılarının evlerinde yapılan aramada toplam 707 captagon uyuşturucu maddesi ve 17.5 gram esrar ele geçirildi. Yakalananlar arasında hamile haliyle uyuşturucu satan kadın da dikkat çekti.
Alınan bilgiye göre, Hatay Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri tarafından 4 aylık teknik ve fiziki takip sonucunda sabahın erken saatlerinde Altınçay ve Emek mahallelerinde bulunan 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda 2’si kadın toplam 8 şahıs gözaltına alındı. Narkotik ekipleri ve hassas burunlu köpekler tarafından evlerde yapılan aramalarda toplamda 707 captagon uyuşturucu maddesi ve 17.5 gram esrar maddesi ele geçirildi.
Uyuşturucu ticareti yapmak suçlarından adliyeye sevk edilen 8 şahıstan 7’si tutuklandı. Hamile haliyle uyuşturucu satan kadın da tutuklanırken, diğer kadın ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Anahtar Kelimeler:
uyuşturucu hatay

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