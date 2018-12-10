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'Karnımda yılan dolaşıyor' dedi, sonrası korkunç!

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.12.2018 15:25 | Son Güncelleme

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde korkunç bir olay yaşandı. Psikolojik sorunları olduğu ve ilaçlarını almadığı iddia edilen Şükrü K., 'Karnımda yılan dolaşıyor' önce hastaneye kaldırıldı. Kontrolün ardından eve gelen Şükrü K., elinki bıçağı karnına saplaadı. Hastaneye kaldırılan genç, hayatını kaybetti.

'Karnımda yılan dolaşıyor' dedi, sonrası korkunç!

Bursa'daki olay, dün gece saatlerinde, Osmangazi Mahallesi Mucize Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, bir süredir psikolojik sorunlar yaşayan ve ilaçlarını kullanmayan Şükrü K., evde annesi Naciye K.'ye, "Karnımda yılan dolaşıyor" dedi. Bunun üzerine hastaneye götürülen Şükrü K., kontrolden geçirildikten sonra ailesiyle evine döndü. Evde Şükrü K., ailesinden kasatura türü bıçağı kendisine vermelerini istedi. Gencin ablası bıçağı vermek istemezken, annesi, Şükrü K.'nin bağırıp çağırması üzerine kızından bıçağı vermesini istedi.

ÖNCE BOĞAZINA DAYADI, ARDINDAN KARNINA SAPLADI

Şükrü K. aldığı bıçağı boğazına dayayıp annesine, "Hakkını helal et" dedi. Bu sırada annesi ve ablası Şükrü K.'den bıçağı almak için müdahale etti. Şükrü K. direnirken, anne Naciye K.'nin elinde ve çenesinde, kızının ise elinde kesikler oluştu. Şükrü K., anne ve ablasının engel olma çabalarına rağmen bıçağı karnına saplayarak ağır yaralandı.

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Ailenin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Şükrü K., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gencin cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. Anne ve kızının ellerinde oluşan kesiklere müdahale edildi.

Şükrü K.'nin intiharı aileyi üzüntüye boğdu. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Bursa yılan intihar

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
EDİTÖR Kardeşim bu haberin içeriği hatalarla doludur. DARICA NERESİ, BURSA OSMANGAZİ İLÇESİ NERESİ. Yine bu haberin olduğu mahal DARICA diye başka basın organlarında da haberi çıkmıştır.
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