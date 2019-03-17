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Karnına demir bariyer saplanan genç hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 17.03.2019 16:06 | Son Güncelleme

Denizli’de geçirdiği trafik kazasında otomobilden içeri giren demir bariyer karnına saplanan genç, 2 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti.Pamukkale ilçesi Fatih Mahallesi Fevzi Çakmak Bulvarı üzerinde 15 Mart’ta meydana gelen kazada Osman Yüksel (21) yönetimindeki 20 YA 999 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkıp savrularak yol kenarındaki demir bariyere çarpmıştı.

Karnına demir bariyer saplanan genç hayatını kaybetti

Denizli’de geçirdiği trafik kazasında otomobilden içeri giren demir bariyer karnına saplanan genç, 2 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti.
Pamukkale ilçesi Fatih Mahallesi Fevzi Çakmak Bulvarı üzerinde 15 Mart’ta meydana gelen kazada Osman Yüksel (21) yönetimindeki 20 YA 999 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkıp savrularak yol kenarındaki demir bariyere çarpmıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobilden içeri giren bariyer, sürücü Yüksel’in karnına saplanarak ağır yaralanmasına neden olmuştu. Genç, tedavi gördüğü Denizli Devlet Hastanesinde bu sabah hayatını kaybetti.

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