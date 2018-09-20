Karnına sapladığı bıçak, ameliyatla alındı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde, Kenan Ş.'nin (46) karnına sapladığı bıçak, hastanede ameliyat ile alındı. Kenan Ş.'nin, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olay, gece yarısı Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu belirtilen Kenan Ş., Adnan Menderes Bulvarı üzerinde yürürken, üzerinde taşıdığı bıçağı, çevredekilerin bakışları arasında karnına sapladı. Kanlar içerisinde yere yığılan Kenan Ş.'yi gören çevredekiler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Kenan Ş., karnında saplı olan bıçakla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede karnına saplanan bıçak ameliyatla alınan Kenan Ş.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturmaya başlandı.
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