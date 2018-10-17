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Karnına saplanan demir parçasıyla hastaneye kaldırıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.10.2018 16:08 | Son Güncelleme

NİĞDE'de, çalıştığı inşaatın 2'nci katından düşen Saim Güzel'in (28) karnına, zemindeki demir çubuk saplandı.

Ali KADI/NİĞDE, (DHA) - NİĞDE'de, çalıştığı inşaatın 2'nci katından düşen Saim Güzel'in (28) karnına, zemindeki demir çubuk saplandı. İtfaiye görevlileri, çubuğu keserken, Güzel, karnında kalan demir parçasıyla hastaneye kaldırıldı. Bor ilçesindeki inşaatta işçi olarak çalışan Saim Güzel, henüz bilinmeyen nedenle 2'nci kattan düştü. Güzel'in karnına, düştüğü zemindeki demir çubuk saplandı. Yaralanan işçinin arkadaşları, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, işçinin karnına saplanan demir çubuğu görünce itfaiyeden yardım istedi. Kısa sürede gelen itfaiye görevlileri, demir çubuğu kesti. Güzel, karnında kalan demir parçasıyla sağlık görevlilerince ambulansa bindirilip, hastaneye kaldırıldı. Saim Güzel'e hastanede müdahale edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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