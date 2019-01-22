Karnında gazlı bez unutulan kadın ölümden döndü

Erhan'ın karnındaki 2 gazlı bez ameliyatla alındı ancak hastanın bir bölümü zarar gören kalın bağırsağı, kolonoskopik yöntem kullanılarak 9 ay boyunca tedavi amaçlı dışarı çıkarıldı. İzmir Sağlık Müdürlüğü, hastanın karnında unutulan gazlı bezle ilgili soruşturma başlattı. Erhan ailesi de avukat Edhem Solak aracılığıyla doğumda görev alan sağlık personeliyle ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Erhan'ın vücut dışına alınan bağırsakları, iki hafta önce Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yapılan ameliyatla yeniden deri altına alındı.

9 ay boyunca kalın bağırsağı dışarıda yaşadı

BÖYLE OLAYLARI TELEVİZYONDA İZLİYORDUM Şule Ayşe Erhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, doğum sırasında yapılan bir hata yüzünden büyük sıkıntılar çektiğini söyledi. Bu süreçte psikolojik tedavi de gördüğünü belirten Erhan, "Yaşadığım sağlık sorunları nedeniyle yeni doğan oğluma anne sütü veremedim. Bu beni çok üzdü. Böyle olayları televizyonlarda izliyorduk, 'benim başıma gelmez' diyordum ama geldi. Doğum sırasında yapılan hata 15 ayıma mal oldu. Bana artık bir başkası bakar duruma geldim." diye konuştu. Yaşadığı üzücü olayın ardından bir özür beklediğini vurgulayan Erhan, şimdiye kadar kendisini hiç kimsenin aramadığını dile getirdi.

Türk adaletine güvendiğini ifade eden Erhan, "Sorumlulardan şikayetçi oldum ve cezalandırılmalarını istiyorum. Sonuna kadar bu davayı takip edeceğim." şeklinde konuştu. Erhan'ın avukatı Solak ise ilgili sağlık çalışanları hakkında "görevi ihmal ve taksirle yaralama" suçlarından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduklarını hatırlattı. Sürecin devam ettiğini aktaran Solak, şunları kaydetti:

"Konak Kaymakamlığı 5 sağlık personeli hakkında soruşturma izni verdi. Savcılık makamı tarafından iddianame hazırlama süreci devam ediyor. Daha sonra ceza davası açılacak. 14 Ağustos 2017 tarihinde İzmir İdare Mahkemesine Sağlık Bakanlığı aleyhinde müvekkilim ve ailesi hakkında toplamda 600 bin lira tutarında maddi ve manevi tazminat davası açtık. Dosya şu an inceleme aşamasında."