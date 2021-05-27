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Karnında unutulan makasla 2 ay yaşadı

27.05.2021 19:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde özel hastanede mart ayında ameliyat olan Nurcihan Öğmen'in (61) karnında makas unutuldu. 2 ay sonra çekilen röntgenle karnında makas olduğu anlaşılan ve ikinci kez ameliyat edilen Öymen, operasyonu gerçekleştiren doktor, sağlık personeli ve hastane hakkında şikayetçi oldu.

Karnında unutulan makasla 2 ay yaşadı

Söke'de yaşayan evli ve 7 çocuk sahibi Nurcihan Öğmen, 5 Mart'ta Kuşadası'ndaki özel hastanede kilo fazlalığı nedeniyle karın gerdirme ameliyatı oldu. Yaklaşık 4.5 saat süren ameliyatta, Op. Dr. L.A. tarafından Öğmen'in karın bölgesindeki fazla deri alındı. Bir gün hastanede kalan Öymen, taburcu edildi. Söke'deki evine dönen Öymen'in karnında bir süre sonra şişlik ve ağrı oluştu. Bunun üzerine Öymen, ameliyatını yapan doktor L.A'ya giderek muayene oldu. İddiaya göre doktor L.A, Öğmen'e karın bölgesindeki ağrı ve şişliğin normal ve geçici olduğunu söyledi.

RÖNTGENDE ORTAYA ÇIKTI

Karın bölgesindeki şikayetleri 2 ay boyunca devam eden Nurcihan Öymen, 3 Mayıs'ta eşi Kubdettin Öğmen ve yakınları ile Söke Devlet Hastanesi'ne giderek röntgen çektirdi. Doktorlar Öğmen'in karnında makas olduğunu belirledi. Öymen'in karnında unutulan makas, ameliyatını yapan doktor L.A tarafından 2 saat süren ameliyatla çıkarıldı. Nurcihan Öymen, avukatı Mehmet Korkut aracığıyla Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığı'na gidip, doktor L.A, hastane yönetimi ve ameliyata giren sağlık personeli hakkında şikayetçi oldu.

"HALA İYİLEŞEMEDİM"

Karnında unutulan makasla 2 ay boyunca yaşadığını belirten Nurcihan Öğmen, "Ameliyattan sonra ağrılarım daha da arttı. O kadar şiddetli hale geldi ki neredeyse her hafta kontrole gittim. Doktor bana, 'Sen naz yapıyorsun, ağrıların geçecek' deyip, geri gönderdi. Her seferinde beni başından savdı, ilgilenmedi. Ne derdimi anlatabildim ne de acımı. Ağrılarım devam ediyor. Hala tam olarak iyileşmiş değilim. Benim başım yandı, başkasınınki yanmasın. Davanın sonuna kadar takipçisi olacağım" diye konuştu.

Hastane yetkileri ise konuyla ilgili açıklama yapmadı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
kuşadası Aydın
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