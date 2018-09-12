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Karnındaki bebeğiyle hayatını kaybeden kadının cenazesi defnedildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2018 16:10 | Son Güncelleme

Karnındaki bebeğiyle hayatını kaybeden kadının cenazesi defnedildi

İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, hamileliğinin 9. ayında hayatını kaybeden kadın ile bebeğinin cenazeleri toprağa verildi.

Kazada yaşamını yitiren Ayşe Demir'in (22) cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Demir'in cenazesi, öğle namazına müteakip Mevlana Üniversite Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. Anne karnında ölen bebeğin cenazesi de Demir'in mezarının yakınına defnedildi.

Ayşe Demir'in aynı kazada yaralanan eşi Vahaç Demir (24), hastanede tedavisinin sürmesi nedeniyle eşinin cenazesinde bulunamadı.

- Kaza

Dün, Vahaç Demir'in (24) kullandığı 35 HGP 51 plakalı otomobil, Gaziler Caddesi'nde karşı yönden gelen Ş.S. yönetimindeki 35 DA 6761 plakalı otomobille çarpışmıştı. Ş.S'nin kullandığı otomobile aynı istikamette giden sürücüsü öğrenilemeyen 35 S 00042 plakalı servis minibüsü de arkadan vurmuştu.

Kazada olay yerinde bebeğini kaybeden 9 aylık hamile Ayşe Demir, kaldırıldığı Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

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