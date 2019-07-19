HABER

Karnındaki kistle yaşam mücadelesi veren sokak köpeğinin yardımına Başakşehir Belediyesi koştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2019 13:07 | Son Güncelleme

Karnındaki üç kiloluk kistle yaşam mücadelesi veren sokak köpeği, Başakşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde sağlığına kavuştu.Başakşehir Belediyesi ekiplerinin arazi beslemesi sırasında bitkin bir şekilde bulunan sokak köpeği, Başakşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde tedavi altına alındı.Kist operasyonla alındıRehabilitasyon Merkezi çalışanlarının “İhtiyar” ismini verdiği sevimli köpeğin karnındaki kist, başarılı bir operasyonla alındı.

Karnındaki üç kiloluk kistle yaşam mücadelesi veren sokak köpeği, Başakşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde sağlığına kavuştu.
Başakşehir Belediyesi ekiplerinin arazi beslemesi sırasında bitkin bir şekilde bulunan sokak köpeği, Başakşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde tedavi altına alındı.

Kist operasyonla alındı
Rehabilitasyon Merkezi çalışanlarının “İhtiyar” ismini verdiği sevimli köpeğin karnındaki kist, başarılı bir operasyonla alındı. Sevimli köpek İhtiyar, operasyonun ardından kısa sürede sağlıklı bir şekilde beslenmeye ve sağlığına kavuşmaya başladı.

İhtiyar, hızla iyileşiyor
Başakşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nden Veteriner Yunus Kanlı, sevimli köpeğin hızlı bir şekilde iyileştiğini belirterek, “Onu bulduğumuzda çok bitkin bir vaziyetteydi. Karnındaki kist kütlesi yüzünden direnç kaybı yaşıyordu. Nefes almasını da zora sokan bu duruma hızlı bir şekilde müdahale ederek can dostumuzu sağlığına kavuşturduk” diye konuştu.
Kontrollü şekilde çıkardıkları kistin sevimli köpekte bitkinliğe sebep olduğunu ifade eden Kanlı, “Hemen serum ve solunum destekleyici uygulama gerçekleştirildi. İhtiyar, Merkezimizde bir süre daha protein ağırlıklı beslenerek güç kazanacak. Vatandaşlarımız sevimli dostlarımızla ilgili her türlü durumlarda 444 0 669 numaralı telefondan bize 7/24 ulaşabilirler” dedi.

PARTNER Instagramda yeni dönem! Beğeniler artık... Instagramda yeni dönem! Beğeniler artık...
Zeytin atıklarını takıya dönüştürdüZeytin atıklarını takıya dönüştürdü
Düzce’de mahsur kalan 174 vatandaş tahliye edildiDüzce’de mahsur kalan 174 vatandaş tahliye edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mayoyla yakalanmıştı! 'Beni bitirdiler'

Mayoyla yakalanmıştı! 'Beni bitirdiler'

Reuters: Türkiye'ye yaptırım tasarısı sunuldu

Reuters: Türkiye'ye yaptırım tasarısı sunuldu

Erbil'deki saldırıyı düzenleyenlerden birinin kimliği açıklandı

Erbil'deki saldırıyı düzenleyenlerden birinin kimliği açıklandı

Birkaç ay önce keşfettiler! Doğu'da bir benzeri daha yok

Birkaç ay önce keşfettiler! Doğu'da bir benzeri daha yok

2 bin 660 dolar maaşla personel arıyorlar! İşte şartları

2 bin 660 dolar maaşla personel arıyorlar! İşte şartları

İran'dan Trump'a jet yanıt!

İran'dan Trump'a jet yanıt!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Kuvvetli olacak

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Kuvvetli olacak

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Lekelerden örnek alındı! Kan, tükürük ve sperm...

Lekelerden örnek alındı! Kan, tükürük ve sperm...

Sinop'taki iskelet şaşkına çevirdi: Böylesine ilk kez rastladık

Sinop'taki iskelet şaşkına çevirdi: Böylesine ilk kez rastladık

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Devletin tüm kurumları seferber oldu! İşte Düzce'de son durum

Devletin tüm kurumları seferber oldu! İşte Düzce'de son durum

MSB'den Düzce açıklaması: 174 kişi kurtarıldı

MSB'den Düzce açıklaması! Kurtarıldılar

Erbil'de konsolosluk çalışanını şehit eden terörist HDP'li vekilin ağabeyi çıktı!

O terörist HDP'li vekilin ağabeyi çıktı!

Son dakika! İstanbul'da düğmeye basıldı: Çok sayıda gözaltı kararı

İstanbul'da düğmeye basıldı! Tespit edilip...

Son dakika! Diyarbakır Lice'de hava destekli operasyon

Savaş uçaklarıyla vuruldu

Karadeniz renk değiştirdi!

Korkutan görüntü! Karadeniz renk değiştirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.