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Karnından 10 kiloluk kist çıktı

SAĞLIK HABERLERİ  | 26.06.2019 10:02 | Son Güncelleme

Yalova’da solunum şikayeti ile hastaneye başvuran 56 yaşındaki Sunay E.’nin karnından 10 kiloluk kist çıktı.Yalova Özel Atakent Hastanesi’ne solunum güçlüğü şikayeti ile başvuran 56 yaşındaki Sunay E.

Karnından 10 kiloluk kist çıktı

Yalova’da solunum şikayeti ile hastaneye başvuran 56 yaşındaki Sunay E.’nin karnından 10 kiloluk kist çıktı.
Yalova Özel Atakent Hastanesi’ne solunum güçlüğü şikayeti ile başvuran 56 yaşındaki Sunay E. hayatının şokunu yaşadı. Tetkiklerde Sunay E.’nin karın bölgesinde bir kitle tespit edildi. Genel Cerrahi Polikliniği’ne sevk edilen Sunay E., değerlendirmeler neticesinde ameliyata alındı. Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Ahmet Aslan ve Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Bilgin Yurdakul tarafından 2 saat süren ameliyat sonunda Sunay E.’nin karın bölgesinden 10 kiloluk kist çıkarıldı.
Az rastlanan kistin alınması sonrası sağlığına kavuşan Sunay E., doktorlara teşekkür etti.

Karnından 10 kiloluk kist çıktı

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