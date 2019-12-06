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Karnından 15 santimlik miyom çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.12.2019 10:51 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da 26 yaşındaki bir kızın karnından 15 santimlik miyom çıktı.Diyarbakır’da yaşayan 26 yaşındaki N.İ.

Diyarbakır’da 26 yaşındaki bir kızın karnından 15 santimlik miyom çıktı.
Diyarbakır’da yaşayan 26 yaşındaki N.İ. karnında şişkinlik başlayınca hastaneye başvurdu. Karnında 15 santim miyom olduğu belirlenen N.İ. bekar olduğu için rahim alınma riskinden dolayı ameliyat olmaktan vazgeçti. Rahminin alınmaması için birçok tedavi merkezine başvuran hasta, arkadaşın tavsiyesiyle Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer’in yolunu tuttu. Yapılan tetkiklerin ardından N.İ.’nin karnında bulunan miyom rahmi alınmadan çıkarıldı.
Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer, N.İ.’nin yanlarına geldiğinde karnında ciddi anlamda şişkinlik ve bağırsak ağrıları olduğunu belirterek, ultrasonla baktıklarında 15 santimlik dev bir miyom olduğunu tespit ettiklerini söyledi. Prof. Dr. Çoksüer, “Hastamız 26 yaşında bekar hasta, şikayeti karında şişkinlik ve sertlik, bağırsak problemleri ile birçok kliniğe başvurmuş. Hastanın karnında dev miyom olduğu öğrenilince birçok hastanede ameliyatın riskli olabileceği anlatılmış. Özellikle rahmin miyoma bağlı olarak alınabileceği söylenmiş, hastaya. O dev miyomun yanında küçük miyomlarda olduğu görülmüş. Birçok hekimde araştırma yapılmış, rahim alınabileceği için sürekli bu ameliyatı ertelemiş. Biz bekar hastalarda rahmi koruya bilmek, çok önemli. Burada rahmin almamak için tecrübe çok önemli, çok sayıda böyle ameliyat tecrübemiz olduğu için mümkün olduğu kadar çok titiz çalıştık. Ameliyata girdiğimizde karnında çok ciddi anlamda yapışıklıklar mevcuttu ve tüpler ile yumurtalar bir birinin içerisinde yapışık olduğunu gördük. Ekip olarak çalıştık, bu ameliyatta komplikasyon oranını azaltmak için ekip olarak çalışmak çok önemliydi, tecrübeli ameliyathane ekibiyle girdik. Sakin bir şekilde barsak ağızlarına, idrar torbasına zarar vermeden, kanamayı engelleyecek şekilde ameliyatımızı yaptık. Titizlikle yaptığımız için hiçbir komplikasyon gelişmeden işlemimize son verdik. Burada tabi rahimin alınmaması için çok özen gösterdik, ameliyat bittikten sonra hastaya rahmin alınmadığını söyleyince hastada müthiş bir mutluluk çığlıkları oluştu. Çünkü hasta netice itibariyle bekar bir hasta, ileride çocuk sahibi olması için rahmi koruyabilmek çok önemli. Allah’ın izniyle inşallah ilerleyen zamanlarda, eğer evlendikten sonra doğal yollarla gebe kalma haberlerini bekliyoruz, inşallah gebe kaldıktan sonra bu mutluluğu ikici kez yaşamış olacağız” dedi.

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