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Karnından 2 kilogram plastik çıktı

SAĞLIK HABERLERİ  | 15.12.2018 10:13 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da ameliyatla mide ve bağırsağından yaklaşık 2 kilogram plastik çıkarılan 14 yaşındaki otizmli çocuk sağlığına kavuştu - HRÜ Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Erman Dörterler: - "Daha çok kıl, saç yiyen hastalarla karşılaşıyoruz ancak midede ve bağırsakta plastik malzeme olması çok rastladığımız bir durum değil. Ben ilk defa böyle bir hasta ile karşılaşıyorum"

Şanlıurfa'da ameliyat edilen otizmli çocuğun mide ve bağırsağından plastik çay kaşığı, eldiven, poşet, kablodan oluşan yaklaşık 2 kilogram kitle çıkarıldı.

Mardin'de yaşayan 14 yaşındaki otistik Mehmet Ekinci, yakınları tarafından karın ağrısı şikayetiyle ailesi tarafından kentteki bir hastaneye götürüldü.

Muayenenin ardından Harran Üniversitesi (HRÜ) Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edilen Ekinci'nin burada yapılan kontrol ve tetkikleri sonucunda, karnında kitle tespit edildi.

Hemen ameliyata alınan çocuğun mide ve bağırsağında plastik çay kaşığı, eldiven, poşet, kablo gibi malzemelerden oluşan yaklaşık 2 kilogram kitle çıkarıldı.

Başarılı geçen operasyonun ardından sağlığına kavuşan Ekinci, tedavisinin ardından taburcu edilecek.

Ameliyatı gerçekleştiren ekibin başında bulunan Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Erman Dörterler, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastanın kendilerine tümör, kanser ve yabancı kitle şüphesi ile getirildiğini söyledi.

Tetkiklerde hastanın midesinde ve ince bağırsağında ne olduğu bilinmeyen çok sayıda parçadan oluşan bir kitle tespit ettiklerini belirten Dörterler, "Tetkiklerden sonra hastayı acil olarak ameliyata aldık. Ameliyatta midesini ve ince bağırsağını tümüyle dolduran kitle bulduk. Hastanın uzun süredir yediğini düşündüğümüz kablo, eldiven, çay kaşığı, poşet gibi plastik muhtevadan oluşan yaklaşık 2 kilogram kitleyi çıkardık." dedi.

Dörterler, hastanın ameliyattan sonra sağlık durumunun iyiye gittiğini ve gelecek hafta kendisini taburcu edeceklerini ifade etti.

Böyle vakalarla sık sık karşılaşmadıklarını belirten Dörterler, şöyle devam etti:

"Böyle hastalıklara birkaç yılda bir rastlıyoruz. Genelde saç, taş ve plastik yiyen psikolojik hastalığı olan hastalar var. Daha çok kıl, saç yiyen hastalarla karşılaşıyoruz ancak midede ve bağırsakta plastik malzeme olması çok rastladığımız bir durum değil. Ben ilk defa böyle bir hasta ile karşılaşıyorum. Tabii bunları yıllarca uzun sürede yediği için midesini ve bağırsağını doldurmuş, en sonunda bu muhteva bağırsakta bir delik açmış ve kana karışmıştı. Bu nedenle acil ameliyat yapmak zorunda kaldık."

Çocuğun babası Servet Ekinci de oğlunun otizmli olduğu için bakım evinde kaldığını, rahatsızlanması üzerine hastaneye götürdüklerini dile getirdi.

Oğlunun mide ve bağırsağından plastik malzemelerin çıkmasının kendilerini çok şaşırttığını aktaran Ekinci, çocuğunun sağlığına kavuşmasının mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

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