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Karnından 6 kilo ağırlığında kist alındı, 'Oh be dünya varmış' dedi

SAĞLIK HABERLERİ  | 28.05.2019 15:48 | Son Güncelleme

KOCAELİ Karamürsel Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirilen ve 2 saat süren başarılı operasyon sonucunda Asiye Kapıcıoğlu'nun (56) karnından 30 santimetre çapında ve 6 kilo ağırlığında kist çıkarıldı.

Karnından 6 kilo ağırlığında kist alındı, 'Oh be dünya varmış' dedi

İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ Karamürsel Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirilen ve 2 saat süren başarılı operasyon sonucunda Asiye Kapıcıoğlu'nun (56) karnından 30 santimetre çapında ve 6 kilo ağırlığında kist çıkarıldı. Kapıcıoğlu karnındaki şişliğin kilo alma ile ilgili olduğunu düşündüğünü belirterek, "Kitle çıkarıldıktan sonra 'oh be dünya varmış' dedim. Keşke daha önce gelseydim bu kadar büyümeden çare bulunurdu" dedi.
Karamürsel Devlet Hastanesi'ne karında şişlik, ağrı ve kabızlık gibi şikayetlerle başvuran Asiye Kapıcıoğlu, genel cerrahi polikliniğine yönlendirildi. Hastanın yapılan muayenesinde karnının içinde 30 santimetrelik kist saptandı. Yapılan tetkik ve muayeneler sonucunda Kapıcıoğlu, Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Bilal Kabalak ve ekibi tarafından ameliyata alındı. Gerçekleştirilen başarılı ameliyat sonucunda Asiye Kapıcıoğlu'nun karnından 30 santimetre çapında ve 6 kilo ağırlığındaki kist çıkarıldı.
3-4 yıldır karnında şişlik olduğunu söyleyen Kapıcıoğlu, "Karnımdaki şişliğin normal bir durum olduğunu ve kilo almayla ilgili olduğunu düşünüyordum. Şişkinliğin ve şikayetlerimin artması nedeniyle Karamürsel Devlet Hastanesi'ne muayene için başvurdum. Yapılan tetkikler sonucu karnımdaki şişliğin büyük bir kitle olduğu anlaşıldı. Kitle çıkarıldıktan sonra 'oh be dünya varmış' dedim. Keşke daha önce gelseydim bu kadar büyümeden çare bulunurdu" dedi.
NADİR GÖRÜLÜYOR
Operasyonu gerçekleştiren Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Bilal Kabalak ise kistin içinden yaklaşık 6 litre su boşaltıldığını söyledi. Opr. Dr. Kabalak, "Karında şişlik şikayetiyle bize başvuran hastanın yapılan muayene ve tetkikleri sonucunda karnında yaklaşık 30 santimetre çapında ve 6 kilo ağırlığında elastik kıvamlı kistik bir lezyon tespit ettik. Yaklaşık iki saat süren operasyon sonucunda herhangi bir komplikasyonla karşılaşmadan kisti bir bütün olarak çıkarmayı başardık. Kistin kökeni olarak bağırsak arka duvarı zarı ve yumurtalık gözükmekteydi. Çıkarılan parçayı incelemek için patoloji laboratuvarına gönderdik. Bundan sonraki tedavi sürecini patoloji neticesine göre değerlendireceğiz. Bu büyüklükte kitlelerin görülmesi çok nadir oluyor. Doktora başvurulduğunda da hastalar genellikle ileri merkezlere yönlendirilir. Ekip arkadaşlarımızla birlikte bu tür operasyonları merkezimizde başarıyla gerçekleştirebiliyoruz" diye konuştu.

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Karnından 6 kilo ağırlığında kist alındı, 'Oh be dünya varmış' dediKarnından 6 kilo ağırlığında kist alındı, 'Oh be dünya varmış' dediKarnından 6 kilo ağırlığında kist alındı, 'Oh be dünya varmış' dedi

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