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Karnından çıktı! Doktorlar bile şaşkına döndü

YAŞAM HABERLERİ  | 20.11.2018 10:36 | Son Güncelleme

Bursa'da yaşanan akılalmaz olayda 1,5 yıl önce safra kesesi ameliyatı olan kadının karnında sargı bezi unutuldu. Hayatı kabusa dönen, ağrılar çeken kadın hastaneye başvurunca gerçek ortaya çıktı. Ölümden dönen ve hastaneye dava açmaya hazırlanan kadın isyan etti

Geçen yıl Mayıs ayında karın ağrısı şikayetiyle Bursa Devlet Hastanesi'ne giden 53 yaşındaki 3 çocuk annesi M.A’nın safra kesesinin alınacağı söylendi. Burada ameliyat olan kadının ağrıları geçmek bilmedi. Daha sonra başka bir Devlet Hastanesi'ne, oradan da Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edilen M.A'nın bir türlü geçmeyen ağrılarına çare bulunamadı.

ÖLÜMDEN DÖNDÜ

M.A, yaklaşık 15 gün önce Özel Medical Park Hastanesi'ne gitti. Burada yapılan kontrollerde kadının karnında yabancı bir cisim fark edildi. Hemen ameliyata alınan hastanın karnından sargı bezi çıktı. Ölümden dönen M.A'nın ailesi sorumlular hakkında suç durusunda bulunmaya hazırlanıyor.

'BAKTIK Kİ İYİLEŞMİYOR...'

Ağabeyinin hanımının ihmal sebebiyle ölümden döndüğünü ifade eden Mehmet A., “Biz hastamızı 2017 yılı Mayıs ayında Bursa Devlet Hastanesi'ne hastamızı götürdük. Burada bize safra kesesi ameliyatı olması gerektiği söylendi. İlk etapta kapalı safra kesesi ameliyatı yaptılar. Hastamız 2 gün sonra tekrar kötüleşince tahlil yaptırıp ikinci defa açık ameliyat yaptılar. Ameliyattan sonra hastamızın ara sıra ağrıları olmaya başladı. Bu yıl eylül ayında ağrıları dayanılmaz boyuta ulaşınca bu defa Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gittik. Oradan da Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne giderek tahlillerini yaptırdık. Bize karaciğerde kütle olduğu söylendi. Baktık ki hastamız iyileşmiyor, özel bir doktora götürdük. Oradan da Medicalpark Hastanesi'ne yönlendirdiler. Burada yapılan tahlillerde karnında yabancı bir cisim tespit ettiler. Hastamızı ameliyata aldılar, karnından sargı bezi çıktı. Hastamız ölümden döndü, sorumlulardan şikayetçi olacağız” dedi.

Ameliyatta çıkarılan sargı bezi hem doktorları hem de aile fertlerini şaşkınlığa sevk ederken, bu kadar büyüklükteki yabancı bir cismin nasıl unutulduğu ise merak konusu oldu.

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ameliyat Bursa safra kesesi ameliyatı sargı bezi

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