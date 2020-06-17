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Karnıyarık tarifi: İhtişamlı görüntüsüyle misafir sofralarının vazgeçilmezi

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Karnıyarık yapımı, ihtişamlı görüntüsü nedeniyle zor olduğu düşünülür. Aslında yapımı kolay, lezzeti enfes yemeklerin başında gelir. Bir de yanına tane tane pirinç pilavı ve iç açıcı cacık yaptınız mı en lüks restoran menülerine bile fark atarsınız.

Karnıyarık tarifi: İhtişamlı görüntüsüyle misafir sofralarının vazgeçilmezi

40 tür farklı yemek yapabileceğiniz patlıcanın en gösterişli hali muhtemelen karnıyarıktır. Karnıyarık malzemeleri içinde mutfağımızdaki en lezzetli sebzeler, et ve çeşitli baharatlar bulunur. Pirinç pilavı ve cacıkla mükemmel uyum sağlayan karnıyarık, pratik yapılışına rağmen lezzetine doyum olmaz yemeklerden biridir. Karnıyarık tarifi ile misafir sofrasını unutulmaz hale getirebilirsiniz. Neredeyse her ilin kendine has dokunuşlar yaptığı karnıyarık da Osmanlı mutfağından günümüze kalan enfes yemeklerden biridir. Tüm püf noktalaryla karşınızda nefis karnıyarık tarifi...

KARNIYARIK YAPILIŞI İÇİN MALZEMELER

  • 6 adet orta boy patlıcan
  • 3 adet yeşil biber

KARIYARIK İÇİ

  • Yarım çay bardağı zeytinyağı
  • 1 adet büyük boy kuru soğan
  • 2 adet yeşil biber
  • 300 gram kıyma
  • 2 diş sarımsak
  • Yarım yemek kaşığı salça
  • Tuz
  • Karabiber
  • 2 adet domates
  • 1 avuç maydanoz
  • 1 su bardağı sıvıyağ

KARNIYARIK NASIL YAPILIR?

  • Fırında karnıyarık tarifi için öncelikle patlıcanları hazırlıyoruz.
  • Alacalı olarak soyduğunuz patlıcanları tuzlu suda bekletin.
  • Yarım çay bardağı zeytinyağı bir tencereye dökün.
  • Üzerine yemeklik doğradığınız soğanı ekleyin.
  • Soğanların rengi değişene kadar kavurun.
  • Yeşil biber soğanların üzerine ekleyip, kavurmaya devam edin.
  • Kıymayı ekleyin, ve suyunu çekene kadar pişirin.
  • 2 diş sarımsağı rendeleyerek harcın içine ekleyin.
  • Salçayı, tuzu ve karabiberi ekleyin.
  • Kabuklarını soyup küp küp doğradığınız domatesleri ekleyin
  • Son olarak maydanozları ekleyip, 5 dakika daha pişirdikten sonra altını kapatabilirsiniz.
  • Patlıcanları tuzlu sudan alarak süzün.
  • 1 su bardağı sıvıyağı kızartma tenceresine alarak, ocağın altını açın.
  • İyice kıza yağa patlıcanları kızartmaya başlayın.
  • Hafif rengi değilen patlıcanları kızartma tavasından, fırın tepsisine alın.
  • Bir bıçak yardımıyla patlıcanların ortasını açın.
  • Açtığınız yere, hazırladığımız kıymalı harçtan koyun.
  • Patlıcanların üzerini domates ve yeşil biberle süsleyerek fırına verin.
  • Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 20-25 dakika kadar pişirebilirsiniz.

Afiyet olsun.

KARNIYARIK TARİFİ PÜF NOKTALARI

Kızartmadan karnıyarık yapmak için üzerine zeytinyağı sürdüğünüz patlıcanları fırında pişirerek karnıyarık yapabilirsiniz.

Patlıcanların yağ çekmemesi ve acısının çıkması için tuzlu suda bekletilmesi gerekmektedir.

KARNIYARIK ÇEŞİTLERİ

Patlıcana en çok yakışan yemeklerden olan karnıyarışın farklı bir versiyonunu denemek isterseniz karnıyarık böreğini deneyebilirsiniz. Ayrıca kabak karnıyarık ve tavuklu karnıyarık da lezzetli alternatiflerden biridir.

KARNIYARIK YANINA İYİ GİDER

Şüphesiz ki karnıyarık tarifinin yanına en iyi mis gibi tereyağlı pirinç pilavı ve cacık yakışır.

KARNIYARIK KALORİSİ

Orta büyüklükteki 1 adet karnıyarık yaklaşık olarak 191 kaloriye denk gelmektedir.

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