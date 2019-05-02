Karolin Fişekçi'den olay Kerimcan Durmaz yorumu! Bir penis görseniz...

Kerimcan Durmaz’ın uçaktaki çekilen mastürbasyon görüntüleri günlerdir konuşuluyor.

Karolin Fişekçi'den Kerimcan Durmaz yorumu!

Durmaz’a en samimi arkadaşlarından bile tepki geldi.

Demet Akalın, Bülent Ersoy, Yeşim Salkım gibi ünlüler Durmaz’a büyük tepki gösterirken Durmaz'ın babası Vedat Durmaz, oğlunun tepki çeken videosuyla ilgili konuşarak, "O 24 yaşında bir delikanlı. Ne yaptıysa kendine ait. Olur böyle şeyler. Kötü bir şey yaptığını düşünmüyorum. Bir kaza olmuş, olabilir'' yorumunda bulundu.

Durmaz hakkında 'Hayasızca Hakaretlerde Bulunma', 'Müstehcenlik', 'Cinsel Taciz' ve 'Cinsel İstismar’ suçlarından davalar açıldı. Kerimcan Durmaz’ın olay videosu sosyal medyanın da gündeminden düşmüyor.

Ünlü ressam ve yazar Karolin Fişekçi Durmaz’la ilgili yapılan yorumlarla ilgili olay bir mesaj attı.

Sunucu Ece Üner’in "Güzel günler göreceğiz diye diye en sonunda Kerimcan Durmaz'ın en müstehcen yerini bile gördük” sözlerini paylaşan Fişekçi,..