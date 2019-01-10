HABER

Karotis arter (şah damarı) hastalığının belirtileri ve tedavi şekli

SAĞLIK HABERLERİ  | 10.01.2019 14:17 | Son Güncelleme

Boynun her iki tarafında beyne kan akışını sağlayan ve şah damarı olarak bilinen karotis arterleri bulunur. Bu damarlar beynin ana besin kaynağıdır. Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ali Civelek, karotis arter hastalığının belirtileri ve tedavi yöntemleri konusunda faydalı bilgiler verdi.

Karotis arter (şah damarı) hastalığının belirtileri ve tedavi şekli

Boyunun her iki tarafında yer alan bu damarın tıkanması ya da daralmasına karotis arter hastalığı adı verilir. Felcin en büyük nedenlerinin başında söz konusu damarlarda yaşanan problemler gelmektedir. Karotis arter hastalığı riski yaş ile birlikte yükselme eğilimindedir.

50-59 yaşları arasında karotis arter hastalığı görülme sıklığı %1 iken 60 yaş üzerindeki kişilerde bu oran %10’a çıkar. Damarların tıkanmasına neden olan plakların düzensiz yüzeyleri zaman içerisinde pıhtılaşmaya sebebiyet verir ve sonucunda felç meydana gelir.

BELİRTİLERİ NELERDİR?

Bu rahatsızlık ileri seviyelere gelinceye kadar herhangi bir belirti göstermeden ilerleyebilir. İleri seviyede karotis arter hastalığında vücudun bir tarafında güç kaybı ve hissizlik, konuşmada ve anlamada zorlanma, görme kaybı, denge yoksunluğu ve ani bir baş ağrısı ortaya çıkabilir.

Bu tarz rahatsızlıklar aynı zamanda şiddetli bir felcin habercisi olarak kabul edilir. Bu nedenle böyle belirtilere sahip olan kişilerin vakit kaybetmeden tıbbi bir kuruluşa giderek muayene olması gerekir.

Karotis arter hastalığına ultrasonografi ve anjiyografi yöntemleri ile kolayca tanı konabilir. En sık ve en kolay yöntem ultrasonografi yöntemidir. Tanı konduktan sonra ise vakit kaybetmeden tedavi sürecinin başlanması lazımdır.

TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Bu rahatsızlığın ilk tedavi yöntemi daralmaların ilerlemesini önlemektir. Bunun için ilaç tedavisi tercih edilmekte ve hastanın yaşam tarzında önemli değişikliklerin yapılması tavsiye edilmektedir.

Sigara kullanımı, kötü ve düzensiz beslenme ve hareketsiz bir yaşam tarzı karotis arter hastalığı riskini arttırır. İlaç kullanımı ve günlük alışkınlıklarda yapılacak olan değişiklikler, hastalığın ilerlemesinin önüne geçilmesine yardımcı olur.

Fakat bu gibi önlemler ile hastalığın ilerlemesi durdurulamadığı takdirde ya da hastalık ileriki evrelerinde fark edildiğinde müdahale kaçınılmazdır. İki türlü yöntem ile müdahalede bulunulmaktadır. Birincisi cerrahi girişim ile damarın duvarına yerleşen plak duvardan çıkarılarak tıkanıklık ortadan kaldırılır.

İkinci yöntemde ise daralmış karotis arterin içine stent yerleştirilerek tıkanıklık ortadan kaldırılır. Her iki yönteminde bu konuda oldukça tecrübeli eller tarafından yapılması iyi sonuçların alınmasına sebep olur. Zira işlem sırasında da meydana gelebilecek bir komplikasyon yine felçle sonuçlanır.

Gerek cerrahi uygulamalar sonrasında gerekse stent işlemi sonrasında hastaları bir gün boyunca yoğun bakımda tutmakta ve sağlık durumu yakından takip etmekteyiz. Sağlık durumu iyi olan hastalar cerrahi müdahaleden 5 gün sonra, stent işlemi uyguladığımız hastalar ise ertesi gün taburcu edilir.

Prof. Dr. Ali Civelek
Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı

www.alicivelek.com
Instagram: @dralicivelek
Facebook: @dralicivelek
YouTube-Prof.Dr. Ali Civelek

En iyi çıplak sahnelerEn iyi çıplak sahneler
Yanık ve yara izi tedavisinde kullanılan teknikler nelerdir?Yanık ve yara izi tedavisinde kullanılan teknikler nelerdir?
Dikkat! Bu hastalık organ hasarına neden oluyorDikkat! Bu hastalık organ hasarına neden oluyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
karotis arter şah damarı

En Çok Okunan Haberler

Yılmaz Özdil'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bira yanıtı

Yılmaz Özdil'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bira yanıtı

'Fuat Avni'den pes dedirten savunma! 'Eşime hediye aldım ve...'

'Fuat Avni'den pes dedirten savunma! 'Eşime hediye aldım ve...'

'Onun kadar popom yok'

'Onun kadar popom yok'

Adriana Lima'dan Metin Hara'ya son darbe!

Adriana Lima'dan Metin Hara'ya son darbe!

Erdoğan imzaladı! O ismin tüm mal varlığı donduruldu

Erdoğan imzaladı! O ismin tüm mal varlığı donduruldu

Ünlü et lokantasının sahibi teslim oldu

Ünlü et lokantasının sahibi teslim oldu

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Sağlık raporlarında yeni dönem! Sağlık Bakanı açıkladı

Sağlık raporlarında yeni dönem! Sağlık Bakanı açıkladı

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

'Çocuğumun boyu uzamıyor' diyorsanız bir de bunları deneyin

'Çocuğumun boyu uzamıyor' diyorsanız bir de bunları deneyin

8 aylık hamile sandılar ama... Doktor 'ilk kez karşılaştım' dedi

8 aylık hamile sandılar ama... Doktor 'ilk kez karşılaştım' dedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mide botoksu yaptıranlar dikkat! Yöntemin başarılı olması için...

Mide botoksu yaptıranlar dikkat! Yöntemin başarılı olması için...

İnmeden korunmak için 'şah damarı ultrasonu' hayati öneme sahip

Bu 5'li hayat kurtarıyor

Yanık ve yara izi tedavisinde kullanılan teknikler nelerdir?

Yanık ve yara izi tedavisinde kullanılan teknikler nelerdir?

Çocuğunuzun yavaş büyümesindeki neden çölyak olabilir!

Dikkat! Bu hastalık organ hasarına neden oluyor

Yeni implantlarda kemik ilavesine gerek kalmıyor

Yeni implantlarda kemik ilavesine gerek kalmıyor

Rahim ağzı kanseri belirtileri nelerdir? Rahim ağzı kanseri hakkında doğru bilinen yanlışlar teşhisi geciktiriyor!

Rahim ağzı kanseri belirtileri nelerdir? Rahim ağzı kanseri hakkında doğru bilinen yanlışlar teşhisi geciktiriyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.