Karotis arter (şah damarı) hastalığının belirtileri ve tedavi şekli

Boyunun her iki tarafında yer alan bu damarın tıkanması ya da daralmasına karotis arter hastalığı adı verilir. Felcin en büyük nedenlerinin başında söz konusu damarlarda yaşanan problemler gelmektedir. Karotis arter hastalığı riski yaş ile birlikte yükselme eğilimindedir.

50-59 yaşları arasında karotis arter hastalığı görülme sıklığı %1 iken 60 yaş üzerindeki kişilerde bu oran %10’a çıkar. Damarların tıkanmasına neden olan plakların düzensiz yüzeyleri zaman içerisinde pıhtılaşmaya sebebiyet verir ve sonucunda felç meydana gelir.

BELİRTİLERİ NELERDİR?

Bu rahatsızlık ileri seviyelere gelinceye kadar herhangi bir belirti göstermeden ilerleyebilir. İleri seviyede karotis arter hastalığında vücudun bir tarafında güç kaybı ve hissizlik, konuşmada ve anlamada zorlanma, görme kaybı, denge yoksunluğu ve ani bir baş ağrısı ortaya çıkabilir.

Bu tarz rahatsızlıklar aynı zamanda şiddetli bir felcin habercisi olarak kabul edilir. Bu nedenle böyle belirtilere sahip olan kişilerin vakit kaybetmeden tıbbi bir kuruluşa giderek muayene olması gerekir.