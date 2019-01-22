Karpal tünel sendromu nedir? Karpal tünel sendromu belirtileri ve tedavisi nasıl olur?

El bileğinin fazla zorlanması ve yıpratılması sonucu bilekten geçen sinirin sıkışmasıyla oluşan bir sendromdur. El bileği toplam 8 küçük karpal kemikten oluşmaktadır. Bu kemikler parmak kemikleriyle bağlantı içerisindedir ve bunları kontrol eden median ve ulnar sinirler bulunmaktadır. Bu sinirlerin görevi parmakları ve kasları çalıştırmaktır. Median sinir, koldan el bileğine dar bir kanaldan yani tünelden geçerek ulaşmaktadır. Bu tünele karpal tünel denmektedir. El bileğinin fazla kullanılması sonucu bu bölgede, travmalara bağlı, baskılar ve bozulmalar meydana gelmektedir. Median sinirin karpal tünelde sıkışması ve ödemi ile ortaya çıkan rahatsızlık karpal tünel sendromu olarak adlandırılmaktadır. Bu sıkışma sinirin uyardığı bölgelerde uyuşma, keçelenme şikayetleri ve şiddetli ağrı ile kendini belli etmektedir.

YANLIŞ VE YOĞUN ŞEKİLDE YAPILAN SPORLAR NEDENLER ARASINDA

Karpal tünel sendromunun kadınlarda, özellikle orta yaş grubunda görülme sıklığı fazladır. Oluşmasındaki en önemli sebepler arasında el ve bilek bölgesinde yer alan tendonların kalınlaşması, el bileğinin tekrarlayan hareketleri ve romatizmal hastalıklar yer almaktadır. Ayrıca şeker ve tiroit hastalığı, fazla kilo, gebelik, çok fazla bilgisayar kullanımı, yanlış ve yoğun bir şekilde yapılan sporlarda bu sendroma neden olabilmektedir. Karpal tünel sendromu olan bir kişi el bileğini istediği yöne rahat bir şekilde oynatamaz. Parmakların kavrama, tutma, sıkma gibi fonksiyonlarını sağlayan sinirlerin sıkışması ve ödemi ağrıya, hareket kısıtlılığına neden olmaktadır. Bu ağrı kişinin giyindiği kıyafetin düğmelerini bile ilikleyemeyecek ya da bir elmayı soyamayacak kadar kuvvet kaybına sebep olmaktadır.

BİLEĞİN DİNLENDİRİLMESİ ÇOK ÖNEMLİ

Genel olarak eklem problemleri o eklemi sağlıklı ve doğru bir şekilde kullanmamaktan kaynaklanmaktadır. Ön kol kasları zayıf bir kişinin ağrısının nedeni konusundaki kesin bilgiye EMG tetkiki ve Mr gibi görüntüleme teknikleri sonucu ulaşılmaktadır. Karpal tünel tanısı konulmuş bir hastaya ilk olarak bir atel verilerek bileğin aktif kullanımı durdurulmaya çalışılır. Bileğin istirahat ettirilmesi çok önemlidir. Soğuk uygulamalarda ağrının hafiflemesini sağlamaktadır. Çeşitli ağrı kesiciler verilerek hasta takip edilmektedir. İlerlemiş vakalarda cerrahi uygulamalar yapılabilmektedir fakat bu sendromun tekrarlama riski yüksektir.