KARPAT’TA nöbet değişimi gerçekleşti

"KARPAT AYRIŞTIRICI DEĞİL BİRLEŞTİRİSİ BİR HAREKETTİR"

KARPAT Yönetimi'nden yapılan ortak basın açıklamasında da şöyle denildi:

“KARPAT ayrıştırıcı değil birleştirici bir sivil toplum hareketidir. Türkiye’nin birlik ve bütünlüğü ile Türk Dünyası'nın dilde, fikirde, işte birlik ideali temel hedefimizdir. KARPAT’ı ve Onursal Kurucu Başkanımız Sayın Seyfullah Türksoy’u hedef alan her saldırıyı hepimize ve temsil ettiğimiz topluma yapılmış kabul ederiz. Her zaman devletimizin, asil milletimizin, bayrağımızın, güvenlik güçlerimizin yanındayız. Bu ülkeyi bölmek parçalamak isteyenler, karşılarında her zaman Karapapakları bulacaklardır. Her türlü ırkçılığa, mezhep ayırımına, etnik bölücülüğe karşıyız, farklı kültürleri, inançları, mezhepleri, etnik unsurları ülkemizin zenginliği olarak görüyoruz. Büyük Atatürk’ün 'Ne mutlu Türk’üm diyene!' veciz sözüne yürekten bağlıyız. Aynı şekilde Azerbaycan’ın büyük lideri Haydar Aliyev’in 'Azerbaycan’la Türkiye, bir millet iki devlettir' veciz ifadesinin yılmaz savunucusuyuz. Gaspıralı Ismail Beyin 'Türk Dünyası'nın dilde, fikirde, işte birlik' idealini kutsal bir görev olarak kabul ediyoruz.”