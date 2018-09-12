KARPAT’TA nöbet değişimi gerçekleşti

İSTANBUL, (DHA)-DÜNYA Karapapak Türkleri Birliği’nin İstanbul Gönen Hotel’de yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda, KARPAT Kurucu Genel Başkanı Seyfullah Türksoy’un teklifi üzerine, Genel Başkanlık görevine tanınmış işadamı Erkan Koçali seçildi. Toplantıda yeni KARPAT yönetiminin önergesi ve katılımcı üyelerin tamamının oybirliği ile Seyfullah Türksoy’un Onursal Başkan olması da kabul edildi. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda İstişare Konseyi Üyeleri, Dünya Karapapak Türkleri Derneği Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri de belirlendi.

Birlik beraberlik ve kardeşlik atmosferinde gerçekleşen toplantıda KARPAT’ın Kurucu Genel Başkanı Seyfullah Türksoy duygusal bir konuşma yaptı. "KARPAT’ı kurduğumuz ilk günden bugüne yol arkadaşlarımın büyük manevi desteğine ve itimadına mazhar olmanın gururunu yaşıyorum" diyen Türksoy, "Genel Başkanlık görevinden ayrılma konusunda hiçbir arkadaşımızın en küçük bir iması dahi olmamıştır. Bu karar tamamen kendi insiyatifimle alınmış bir karardır. Sayın Erkan Koçali’nin başkanlığındaki yeni yönetimin bayrağı daha yükseklere taşıyacağına olan inancım tamdır. Ben de Onursal Kurucu Genel Başkan sıfatıyla adeta bir nefer gibi Türk Dünyası eksenli çalışmalarımı sürdüreceğim” dedi.