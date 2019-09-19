Karpuz Festivali Bozhane’ye bereket getirdi

Beykoz Belediyesi tarafından ilçenin doğal güzellikleri ve organik tarım potansiyeline dikkat çekmek, ilçe turizmini canlandırmak ve yeni üreticilerin teşvik edilmesini sağlamak amacıyla yapılan Karpuz Festivali meyvelerini topluyor. Festivalde birinci olan Bozhaneli Emin amcanın karpuzları yok satıyor.

Festival sonrası işlerinin açıldığını belirterek teşekkür etmek için Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın’ı ziyaret eden Emin Kadri Demirkan (75), bahçesinde kendi yetiştirdiği 35 kilogramlık organik Beykoz balkabağını Başkan Aydın’a hediye etti.

"Köylerimizin ekonomisini canlandıracağız”

Başkan Aydın “Seçim beyannamemizde Beykoz’umuzun değerlerini, Beykoz kimlikli ürünlerimizi markalaştırmak için festivaller yapacağımızı vaat etmiştik. İşin bilimsel yönünü de ele alan bu festivaller ilçemize bereket getirecek. Karpuz festivalimize de bu şekilde tasarladık ancak meyvelerini bu kadar çabuk görmek bizi de şaşırttı. Araştırdığımızda Osmanlı döneminde Riva İstanbul’un meyve ve sebze ihtiyacını ciddi bir şekilde karşılıyormuş. Bugün de Kılıçlı, Alibahadır, Bozhane köylerinde sebze ve meyve yetiştiricilerinin ve potansiyelinin olduğunu gördük. Emin amcanın bereketini de görünce çok mutlu oldum. İnşallah Beykoz’umuzun değerlerini parlatarak köylerimizin ekonomisini canlandıracağız” diye konuştu.