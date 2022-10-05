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Karpuz hakkında hiç bilmediğiniz gerçek! Görürseniz sakın el sürmeyin

05.10.2022 23:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karpuz, yaz mevsiminin favori meyvelerinden biridir. Karpuzu 7’den 70’e herkes sever. Tatlı ve ferahlık veren lezzeti susuzluğu giderir. Karpuz seçerken dikkat etmeniz gereken önemli bir konu var. Genellikle elle vurularak çıkan sese göre seçilen karpuz hakkında bilmeniz gereken bir gerçek var.

Karpuz hakkında hiç bilmediğiniz gerçek! Görürseniz sakın el sürmeyin

Karpuz alırken, dış kabuğuna bakmak yerine genellikle vurarak çıkan sese göre seçilir. Ancak karpuzun kabuğundaki şekiller karpuzun içi hakkında büyük bilgi veriyor.

KARPUZDAKİ KİMYASAL TEHLİKESİ

Karpuz kabuğunun üzerindeki çatlaklar, karpuzun hızlı büyümesi için kimyasal ilaç kullandığı anlamına gelebilir. Karpuzu kestiğiniz zaman içinde kendiliğinden oluşmuş bir çatak, hava boşluğu ve benzeri bir oluşum varsa kesinlikle tüketilmemelidir.

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UZMANLARDAN UYARI

İçinde bulunan Forchlorfenuron adlı kimyasallar karpuzun daha hızlı büyümesini sağlıyor. Kullanılan bu kimyasal sağlığı kötü etkilediği gibi kansere bile sebep olabiliyor. Ancak ABD Gıda Dairesi'ne göre bu madde kişiler ve hayvanlar için zararlı değil.

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ABD gibi birçok ülkede kullanımı onaylanan bu maddenin uzmanlar tüketilmemesi konusunda uyarılarda bulunuyor. Gereğinden daha az sulu, rengi parlak olmayan ve tadı yerinde olmayan karpuzlarda da ''forchlorfenuron hormonu'' yer alabiliyor.

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Karpuzun içindeki çekirdeklerin siyah renkte olması gerekirken, büyüme hormonu kullanılan karpuzlarda çekirdekler ince ve beyaz olması gerekiyor.


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karpuz
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