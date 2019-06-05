Karpuz hasadını 1 ay erken yapacak

Mehmet AYDIN/MUŞ, (DHA) - DİYARBAKIR'dan her yıl Muş'a gelerek, kiraladığı arazide karpuz yetiştiren Muzaffer Esen, tarımda 'malç' olarak bilinen, toprağın üzerinin siyah naylonla kapatılması yöntemini bu sene ilk kez uygulayarak, hasadı 1 ay erken yapmayı planlıyor.

Elverişli tarım arazileri olan Muş'a gelen Diyarbakırlı üreticiler, kiraladıkları alanlarda karpuz üretimine başladı. Üreticilerden Muzaffer Esen, bu yıl ilk kez 'malç' sistemini uygulayacak. Tohumun ekilmesinin ardından üzeri siyah naylonla kaplanan toprağın daha fazla ısınmasını ve erken ürün alınmasını sağlayan sistemi ilk kez Eğirmenç köyünde kiraladığı 250 dekar arazide uygulayacağını belirten Esen, tohumları da Antalya'dan getirdiğini söyledi. Uygulayacağı sistemle Muş karpuzunun Diyarbakır ile aynı zamanda yetişerek, hasadının yapılacağını anlatan Muzaffer Esen, "Üzeri naylonla kaplanan toprak hem daha fazla ısınıyor hem de sürekli nemli kalarak fidelerin erken büyüyerek ürüne dönüşmesine sebep oluyor. Yeni sistemle Muş Ovası'nda Diyarbakır'la aynı zamanda karpuz hasadını yapacağız. Benim başlattığım bu sistem bölgeye Diyarbakır'dan gelen üreticilere de örnek olacak" dedi.

Köylerinde karpuz üretimi yapan üreticilerin işçi çalıştırarak, hem istihdama hem de üretime katkı sağladıklarını belirten Mehmet Şerif Girenay da ulaşımın güçlükle yapıldığı tarlalara Özel İdare yetkililerinin bir an önce yol yapması gerektiğini kaydetti.

Eğirmenç köyünün gençleri ise karpuz üreticileri sayesinde yaz aylarında çalışarak, para kazandıklarını söyledi.