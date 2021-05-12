Karpuz Heykeli Siyasi Tartışmaya Yarattı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin havalimanı kavşağına yaptırdığı ve kentle özdeşleşen karpuz, kadayıf, hasır bilezik gibi heykeller, Türkiye genelinde tartışma konusu oldu. Tartışmaya cezaevinde bulunan eski belediye başkanı ve meclis üyeleri de katıldı. Diyarbakır Havalimanı kavşağına yeni yapılan peyzaj düzenlemesi kapsamında değişik heykeller yerleştirildi. Heykellerden birinde karpuz içinde bir çocuk tasvir ediliyor. Bu heykelin esin kaynağı olan olay, neredeyse her yıl Diyarbakır'da yaşanıyor. Bazı aileler, büyük karpuzların içini oyduktan sonra küçük çocuklarını, karpuzun içerisine koyup hatıra fotoğraf çektiriyor. Diğer bir heykeldeyse elinde kadayıf tepsisi tutan bir adam görülüyor. Kavşağın değişik noktalarına altından yapılan ve hasır adı verilen bilezik, folklor ekibi ve bakır yapan bir adamın heykeli yerleştirildi. Heykeller önce sosyal medyada tartışma ve alay konusu oldu. Heykeller, aralarında AKP yöneticilerinin de olduğu bir çok kişiden eleştiri aldı. Eleştirilen hedefinde özellikle karpuz içindeki çocuk heykeli vardı. Bir çok kişi çocuğun Diyarbakırlılara benzemediğini söyledi.

Karpuz içindeki çocuk kim? VOA Türkçe’nin konuştuğu kent sakinleri detepkilerini “Karpuz bizim ama içindeki çocuk bizim değil. Kore liderinin çocukluğuna benziyor. Diyarbakırla dalga geçer gibi yapmışlar” cümleleriyle dile getirdi. 4 milyon 412 bin lira harcandığı öğrenilen peyzaj çalışmasıyla ilgili tartışmalara, bütün Türkiye katılınca Büyükşehir Belediyesi’ne kayyum olarak atanan Vali Münir Karaloğlu, bir açıklama yaptı. Katıldığı bir törende konuşan Karaloğlu, tartışmalara tepki gösterdi. Karaloğlu “Bırakın Diyarbakır’da karpuz tartışılsın, bırakın Diyarbakır’da güzellikler tartışılsın. Gerçek fotoğraflarla karşılaştırırsanız gerçeğe uygun olduğunu görürsünüz. Bebeğin Diyarbakırlısı, Vanlısı, Rizelisi olmaz. Dünyanın bütün bebekleri masumdur ve birbirlerine benzerler” dedi. DBB “Diyarbakır Kültürü’nün bazı değerlerine havaalanı kavşağında maket olarak yer verilecek” Hem heykeller hem de harcanan paranın tartışma konusu olması üzerine Büyükşehir Belediyesi de bir yazılı açıklama yaptı. Açıklamada paranın sadece heykellere harcanmadığı belirtilerek “170 bin metrekare büyüklüğündeki kavşağa; 27 farklı türde 3 bin 500 ağaç ve 55 bin çalı dikimi yapılan alana 120 bin metrekare çim serimi yapıldı. Sulama sisteminin sürekli çalışması için 350 ton kapasiteli 2 su deposu kuruldu. Devam eden çalışmalar kapsamında 20 bin çalı dikimi ve 50 bin metrekare ilave çim serimi ile kavşak daha da güzelleştirilecek. Diyarbakır Kültürü’nün bazı değerlerine havaalanı kavşağında maket olarak yer verilecek. Yerel görseller esas alınarak hazırlanan maketler, yerlerini almaya başladı. Diyarbakır Halay Ekibi, Karpuz ve Çocuk, Bakır İşleyen Usta, Kadayıfçı ve Hasır Bilezik maketleri yerlerine yerleştirildi” denildi.