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Karpuz kamyonu devrildi! Çocuklar son anda kurtuldu

21.06.2021 18:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da rampayı çıktığı sırada freni boşalarak kontrolden çıkan karpuz yüklü kamyon devrildi. Çocukların oynadığı sokakta facianın eşiğinden dönülürken, kamyondaki karpuzlar caddeye dağıldı.

Karpuz kamyonu devrildi! Çocuklar son anda kurtuldu

Olay merkez Osmangazi ilçesi Emek Adnan Menderes Mahallesi’nde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği ile henüz öğrenilemeyen ve aşırı yüklü olduğu iddia edilen karpuz yüklü kamyon Sarnıç Sokak’ta freni boşalınca kontrolden çıkarak savrulmaya başladı.

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ÇOCUKLAR ŞANS ESERİ KURTULDU

Sokak üzerinde bulunan mahallelinin üzerine kontrolsüz bir şekilde ilerleyen kamyon, sürücüsünün manevra yapmasıyla devrilirken, kapakları açılan dorsedeki karpuzlar yola savruldu. Çocukların oynadığı sokakta şans eseri yaralanan olmadı. Sürücünün yara almadığı kazada, karpuzların dökülmesi sonucu sokak araç trafiğine kapandı. Kamyon sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, kaza sonrası karpuz tarlasına dönen sokakta ise Bursa Büyükşehir Belediye ekiplerince temizlik çalışması başlatıldı. Bazı vatandaşlar ise karayoluna dökülen ve parçalanmamış karpuzları topladı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Bursa
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