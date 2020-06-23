Karpuz Kilo Aldırır mı? Diyette Karpuz Yenebilir mi?

%90'ı sudan oluşan ve bu sebeple yaz aylarının en çok tercih edilen meyveleri arasında yer alan karpuz; tok tutma özelliğine sahip olması ve içeriğinde A, C, B6 vitaminlerini barındırmasıyla sağlıklı bir şekilde kilo vermek isteyenler için önemli bir yardımcı besin niteliğindedir.
Karpuzun faydaları ile alakalı daha detaylı bilgi için: Karpuz: Faydaları Nelerdir?
Karpuz Kilo Yapar mı?
Karpuz, diyet döneminde uygun miktarlarda tüketildiği takdirde oldukça faydalı bir meyvedir. Hem vücuda sağlıklı bir şekilde şeker girmesini sağlar hem de metabolizmayı hızlandırır. Ara öğünlerde tüketilen bir porsiyon karpuzun kiloya olumsuz yönde bir etkisi yoktur. Hatta metabolizmayı hızlandıran etkisi, karpuz kilo verdirir mi sorusunun evet olarak cevaplanmasına sebep olur.
Karpuz Çekirdeği Kilo Yapar mı?
Karpuz çekirdeği kilo yapmaz, aksine sağlık açısından çeşitli faydalara sahiptir. Karpuz, çekirdekleri ile tüketildiği takdirde kan basıncını dengeler ve böbrek fonksiyonlarının düzenlenmesine yardımcı olur.
Diyette Karpuz Ne Kadar Yenmeli?
Diyet döneminde tüketilen her meyvede olduğu gibi karpuzun da tüketim miktarına dikkat edilmelidir. Karpuzun besin değeri çok yüksek değildir ancak içerisindeki şeker miktarı fazladır. Bu sebeple **ara öğünlerde tüketilen karpuz miktarı 1 ya da 2 dilimi geçmemelidir.
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Karpuz Detoksu
5 günlük bir detoks programıdır. 5 günlük süre boyunca yağ ve karbonhidrat oranı düşük yiyecekler ile karpuz tüketildiği takdirde vücut toksinlerden arınır ve vücuttaki ödemler atılır.
1. Gün
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Sabah: 1 küçük dilim karpuz, 1 dilim beyaz peynir ve 1 dilim kepekli ekmek
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Ara öğün: 1 kase yağsız yoğurt
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Öğle: 1 dilim karpuz
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Akşam: 1 porsiyon ızgarada pişirilmiş tavuk göğsü, mevsim yeşillikleri ile hazırlanmış salata ve 1 dilim kepekli ekmek
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Ara öğün: 1 küçük dilim karpuz
2. Gün
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Sabah: 1 küçük dilim karpuz, 1 bardak çay, 1 tam yumurta ve 1 dilim kepekli ekmek
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Ara öğün: 5 adet ceviz ya da fındık
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Öğle: 1 dilim karpuz, patlıcan salatası ve 1 dilim kepekli ekmek
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Akşam: 1 porsiyon ızgarada pişirilmiş tavuk göğsü ve 1 dilim kepekli ekmek
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Ara öğün: 1 küçük dilim karpuz ve 1 dilim beyaz peynir
3. Gün
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Sabah: 1 küçük dilim karpuz, 1 bardak çay ve 1 dilim kepekli ekmek
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Ara öğün: 1 kase yağsız yoğurt
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Öğle: 1 porsiyon ızgara balık, mevsim yeşillikleri ile hazırlanmış salata ve 1 dilim kepekli ekmek
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Ara öğün: 1 küçük dilim karpuz ve 1 bardak ayran
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Akşam: 1 kase yağsız yoğurt, salata ve haşlanmış sebze
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Ara öğün: 1 küçük dilim karpuz ve 1 dilim beyaz peynir
4. Gün
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Sabah: 1 küçük dilim karpuz ve 1 dilim kepekli ekmek
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Ara öğün: 1 kase yağsız yoğurt
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Öğle: Az yağda pişirilmiş mantar, mevsim yeşillikleri ile hazırlanmış salata ve 1 dilim kepekli ekmek
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Ara öğün: 1 küçük dilim karpuz ve 1 bardak ayran
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Akşam: 1 porsiyon ızgarada pişirilmiş köfte ve salata
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Ara öğün: 1 küçük dilim karpuz ve 1 dilim beyaz peynir
5. Gün
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Sabah: 1 küçük dilim karpuz ve 1 dilim beyaz peynir
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Ara öğün: 5 adet ceviz ya da fındık
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Öğle: Fırında pişirilmiş kabak mücver, mevsim yeşillikleri ile hazırlanmış salata ve 1 dilim kepekli ekmek
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Ara öğün: 1 küçük dilim karpuz
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Akşam: 1 porsiyon zeytinyağlı sebze yemeği ve salata
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Ara öğün: 1 küçük dilim karpuz ve 1 dilim beyaz peynir
Sadece karpuz yiyerek zayıflamak mümkün değildir. Bunun bilincinde olarak hareket ederek ara öğünlerde tüketilen karpuz, diyet programının besleyici olmasını sağlayacaktır. Tabii diyet programına uygun bir şekilde beslenmek de kilo vermek için yeterli değil. Diyet programları ancak sportif faaliyetlerle desteklendiği takdirde sonuca ulaşabilir.
Diyet programını destekleyecek egzersiz önerileri:
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Karpuzlu Detoks Suyu Tarifi
Karpuz, bol sulu yapısı sayesinde serinletici bir etkiye sahiptir. Yaz aylarında tüketildiğinde hem metabolizmayı çalıştıran hem de serinleten karpuzlu detoks suyu için malzemeler:
- 4 dilim karpuz
- 1/4 su bardağı su
- 1/4 su bardağı lime (misket limonu) suyu
- Birkaç dilim misket limonu dilimleri
- Taze nane
Hazırlanışı:
- Karpuz, limon suyu ve suyu blenderdan geçirin ve akıcı bir hale gelene kadar karıştırın.
- Daha sonra buz, limon dilimleri ve taze nanenin olduğu bir kaba alın ve tekrar karıştırın.
- Bu içeceği vücut yapınıza ve kilonuza bağlı olarak haftada 1 kez tüketebilirsiniz.
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