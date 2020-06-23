Karpuz Kilo Aldırır mı? Diyette Karpuz Yenebilir mi?

%90'ı sudan oluşan ve bu sebeple yaz aylarının en çok tercih edilen meyveleri arasında yer alan karpuz; tok tutma özelliğine sahip olması ve içeriğinde A, C, B6 vitaminlerini barındırmasıyla sağlıklı bir şekilde kilo vermek isteyenler için önemli bir yardımcı besin niteliğindedir.

Karpuzun faydaları ile alakalı daha detaylı bilgi için: Karpuz: Faydaları Nelerdir?

Karpuz Kilo Yapar mı?

Karpuz, diyet döneminde uygun miktarlarda tüketildiği takdirde oldukça faydalı bir meyvedir. Hem vücuda sağlıklı bir şekilde şeker girmesini sağlar hem de metabolizmayı hızlandırır. Ara öğünlerde tüketilen bir porsiyon karpuzun kiloya olumsuz yönde bir etkisi yoktur. Hatta metabolizmayı hızlandıran etkisi, karpuz kilo verdirir mi sorusunun evet olarak cevaplanmasına sebep olur.

Karpuz Çekirdeği Kilo Yapar mı?

Karpuz çekirdeği kilo yapmaz, aksine sağlık açısından çeşitli faydalara sahiptir. Karpuz, çekirdekleri ile tüketildiği takdirde kan basıncını dengeler ve böbrek fonksiyonlarının düzenlenmesine yardımcı olur.

Diyette Karpuz Ne Kadar Yenmeli?

Diyet döneminde tüketilen her meyvede olduğu gibi karpuzun da tüketim miktarına dikkat edilmelidir. Karpuzun besin değeri çok yüksek değildir ancak içerisindeki şeker miktarı fazladır. Bu sebeple **ara öğünlerde tüketilen karpuz miktarı 1 ya da 2 dilimi geçmemelidir.