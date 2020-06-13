HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Karpuz nasıl seçilir? İşte karpuz seçmenin püf noktaları

Karpuz nasıl seçilir? İşte karpuz seçmenin püf noktaları

YAŞAM HABERLERİ  | 13.06.2020 08:15 | Son Güncelleme

Adana'da 20 yıldır karpuzculuk yapan Zeki Buyruk, karpuz seçerken dikkat edilmesi gerekenleri açıkladı. Buyruk, iyi karpuzun üzerindeki yeşil damar renklerinin açık tonda, sapının ise kahverengi olması gerektiğini belirtti.

Adana'da, yaz aylarının vazgeçilmez meyvesi olan karpuz tezgahlardaki yerini aldı. Kilosu 2 TL'ye satışa sunulan karpuzun seçimi konusunda uyarıda bulunan satıcı Zeki Buyruk, "İyi karpuz sapından anlaşılır. Sapı kahverengi olursa bu karpuz iyidir. Ayrıca üzerindeki yeşil damar renkleri açık olacak, vurulduğu zaman tok bir ses gelecek. Eğer karpuzun sap rengi yeşilse bu karpuz da kabaktır" dedi.

Sosyal medyada izlenme rekorları kıran, 'Karpuzu beyaz çıkan adam' olarak ünlenen görüntülerdeki kişiye de gönderme yapan Buyruk, "Bu ağabeyimiz, görüntülerde iyi karpuzu anlatıyor, ancak seçtiği karpuz beyaz. Gerçek karpuz bizdeki gibi olur" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Karpuz nasıl seçilir? İşte karpuz seçmenin püf noktaları

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yunanistan'ı karıştıran olay! 'Bir gece ansızın gelebiliriz'

Yunanistan'ı karıştıran olay! 'Bir gece ansızın gelebiliriz'

Bu markalardan uzak durun!

Bu markalardan uzak durun!

Vali açıkladı! Bir ilde daha ikinci dalga paniği

Vali açıkladı! Bir ilde daha ikinci dalga paniği

Kırıkkale'de 'gaz kokusu' paniği! Vatandaşlar sokağa döküldü

Kırıkkale'de 'gaz kokusu' paniği! Vatandaşlar sokağa döküldü

Hazal Kaya'dan 'Çocuğun LGBTİ+ olsa ilk tepkin ne olurdu?’ sorusuna yanıt!

Hazal Kaya'dan 'Çocuğun LGBTİ+ olsa ilk tepkin ne olurdu?’ sorusuna yanıt!

Öyle bir hilesi varmış ki... İşte ayırt etme yöntemi!

Öyle bir hilesi varmış ki... İşte ayırt etme yöntemi!

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Çorum'da aslan görüldü! Ekipleri harekete geçiren iddia

Çorum'da aslan görüldü! Ekipleri harekete geçiren iddia

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Her biri dev ve öldürücü! Bu kez Artvin'de görüldü

Her biri dev ve öldürücü! Bu kez Artvin'de görüldü

Meteoroloji'den İstanbul için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den İstanbul için sağanak yağış uyarısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eşi ve kızları evi terk etti, alkol alıp evi ateşe verdi

Eşi ve kızları evi terk etti, alkol alıp evi ateşe verdi

İzmir'de sulama kanalının yakınlarında ceset bulundu

Sulama kanalının yakınlarında ceset bulundu

Koyunları çalabilmek için 8 köpeği zehirleyerek öldürdüler

Böyle vahşet görülmedi! Hepsini zehirlediler

Koronavirüs sonrası ülkelerin turizm kararı! Yeni normalde nasıl olacak?

Ülkelerin turizm kararı! Yeni normalde nasıl olacak?

Esenyurt'ta feci olay! Küçük çocuk etrafı seyrederken pencereden düştü

Esenyurt'ta feci olay! Etrafı seyrederken pencereden düştü

Tokat’ta kan davası dehşeti! 12 yıl önce ağabeyini öldüren kişiyi bıçakladı

Tokat’ta kan davası dehşeti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.