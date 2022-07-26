Karpuz ve domatesin vücuda beklenmeyen etkisi: Yüzde 40’a kadar artırabilir

Güneşin, cilde verdiği zarar konusunda uzmanlar yıllardır önemli uyarılarda bulunuyor. Cildi, güneşe karşı korumanın ilk savunma hatta güneş kremi kullanmaktır. Bununla birlikte güneşin en yakıcı olduğu saatlerde dışarı çıkmamak ve bazı besinleri tüketmek de cildi, güneşin yaratacağı hasara karşı koruyabilir. Özellikle bazı gıdaların tüketimi cildin bütünlüğünü artırarak korumayı artırabilir.

CİLDİ DOĞAL OLARAK KORUYAN BESİNLER

İngiliz Doktor Megan Rossi, güneşe karşı korumayı artırmak için bazı beslenme önerileri sundu. Instagram hesabından yaptığı bir yayınla bunları açıklayan Rossi, "Güneş kremi her zaman hayati öneme sahip olsa da greyfurt, karpuz, papaya, kırmızı biber ve domates gibi meyve ve sebzelerde bulunan likopen ve beta-karoten adlı cildi koruyucu kimyasallar sayesinde yedikleriniz sizi UV hasarından koruyabilir. Bir araştırmaya göre, 10 hafta boyunca her gün 40 gram zeytinyağlı domates salçası yiyenler, yemeyenlere göre yüzde 40 daha az şiddetli güneş yanığı yaşadı."

DOMATES MUCİZESİ

Dr. Rossi açıklamasında domatese ayrı bir parantez açtı. Domateslerdeki likopenin ayrıca kirlilik, radyan ve duman gibi oldukça zararlı olan diğer çevresel faktörlerden koruduğunu belirtti. Likopenin hem UVA hem de UVB radyasyonunu emerek güneşe karşı koruma sağladığına dair önceki araştırmalardan elde edilen kanıtlar olduğunu dile getirdi. Karpuzda da en az domates kadar likopen olduğunu dile getiren Dr. Rossi, "Bileşik, domateslere belirgin kırmızı rengini vermekten sorumludur, ancak karpuz çok daha fazla miktarda kimyasal içerir. Araştırmalar, cildin devir hızı nedeniyle daha fazla güneş korumasına kavuşmasının birkaç hafta sürebileceğini belirtiyor." dedi.

ZEYİNYAĞI İLE BİRLEŞİNCE İKİ KATINA ÇIKIYOR

Dr. Rossi açıklamasının devamında; bu kimyasalların sağlıklı yağlarla birleştiğinde vücudumuz tarafından çok daha iyi emildiğindi belirtti. Bu yüzden domates, karpuz veya papaya yerken zeytinyağı eklemenin daha iyi olduğunu belirtti.



