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Karpuz ve soğan tezgahlarında uyuşturucu aradılar

YAŞAM HABERLERİ  | 17.07.2019 09:33 | Son Güncelleme

ADANA'da polis, kent genelinde yaptığı uyuşturucu operasyonu kapsamında pazar tezgahlarındaki karpuz ve soğanlar arasında uyuşturucu aradı.

Karpuz ve soğan tezgahlarında uyuşturucu aradılar

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)- ADANA'da polis, kent genelinde yaptığı uyuşturucu operasyonu kapsamında pazar tezgahlarındaki karpuz ve soğanlar arasında uyuşturucu aradı.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu operasyonu yaptı. 100 polisin katıldığı operasyona özel harekat polisleri de destek verdi. Polis ekipleri, Seyhan ilçesi Şakirpaşa Mahallesi'nde kurulan semt pazarına girerek, karpuz ve soğan tezgahlarında uyuşturucu araması yaptı. Bin 114 kişi ile 391 araç ve 37 iş yerinin kontrol edildiği operasyonda 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. 3 araç sürücüsüne ise 2 bin 253 TL idari para cezası kesildi.
Polis yetkilileri, denetimlerin süreceğini bildirdi.

FOTOĞRAF

Karpuz ve soğan tezgahlarında uyuşturucu aradılarKarpuz ve soğan tezgahlarında uyuşturucu aradılarKarpuz ve soğan tezgahlarında uyuşturucu aradılarKarpuz ve soğan tezgahlarında uyuşturucu aradılar

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