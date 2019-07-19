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Karpuz yüklü kamyonet devrildi 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.07.2019 14:53 | Son Güncelleme

Yenişehir-İnegöl yolunda meydana gelen kazada kontrolden çıkan karpuz yüklü kamyon uçuruma uçurken, 2 kişi yaralandı.Olay Yenişehir İnegöl yolu Boğazköy barajı mevkiinde meydana geldi.

Karpuz yüklü kamyonet devrildi 2 yaralı

Yenişehir-İnegöl yolunda meydana gelen kazada kontrolden çıkan karpuz yüklü kamyon uçuruma uçurken, 2 kişi yaralandı.
Olay Yenişehir İnegöl yolu Boğazköy barajı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yenişehir’den İnegöl’e seyir halinde olan sürücü Uğur Y. yönetimindeki 16 PG 769 plakalı karpuz yüklü kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettti. Kontrolden çıkan kamyon yol kenarında bulunan boş araziye savrularak takla attı. Takla atması sonucu ters duran kamyondaki sürücü Yılgın ile yanında bulunan S.S. yaralandı. Takla atarak ters duran kamyonun kasasında yüklü olan karpuzlar ise boş araziye saçıldı. Kazayı gören vatandaş durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar İnegöl Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, devrilen kamyon, çekici yardımıyla uçtuğu yerden kaldırıldı. İnegöl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler ise kaza ile alakalı soruşturma başlattı.

Karpuz yüklü kamyonet devrildi 2 yaralı

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