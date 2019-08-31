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Karpuzda mantar hastalığı olunca kavun üretimine geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2019 11:42 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'da uzun yıllardır karpuz yetiştiriciliği yapan ve katıldığı karpuz festivallerinde 10 kez birincilik ödülü alan Osman Uçar, karpuzda mantar hastalığı oluşmasıyla kavun üretimine yöneldiğini söyledi.

Karpuzda mantar hastalığı olunca kavun üretimine geçti

Mehmet Mucahit CEYLAN-Selim KAYA/ DİYARBAKIR,(DHA) - DİYARBAKIR'da uzun yıllardır karpuz yetiştiriciliği yapan ve katıldığı karpuz festivallerinde 10 kez birincilik ödülü alan Osman Uçar, karpuzda mantar hastalığı oluşmasıyla kavun üretimine yöneldiğini söyledi. Uçar, "Büyük emekler vererek ektiğim karpuz tarlasındaki hemen hemen bütün karpuzlar kuruyup gitti. Ben de daha fazla zarar etmemek için kuruyan karpuzun yerine kavun ektim" dedi.
Dicle Nehri kıyısında bulunan merkez Sur ilçesine bağlı Erimli Mahallesi’nde 25 yıldır karpuz üreticiliği yapan ve bu süre zarfında Diyarbakır Valiliği'nce düzenlenen karpuz festivallerinde 10 kez birincilik elde eden Osman Uçar’ın, bu yıl ektiği karpuzlar mantar hastalığına yakalandı.
Büyük emekler vererek ektiği karpuz tarlasındaki hemen hemen bütün karpuzlarda mantar hastalığı oluştuğunu anlatan Uçar, "İlk defa böyle karpuz büyümeden çürüdü. Mantar hastalığı dediler. Bu yıl 15 dönümlük arazide karpuz ekmişim. 5 dönümlük alandaki karpuzlar festival için yetiştiriyordum. Şimdiye kadar düzenlenen 10 festivalde ürettiğim karpuzla birincilik elde ettim. Katıldığım festivalde 51 kilo 860 gram ağırlıkla ürettiğim karpuzla birinci oldum. Bu yıl ürettiğim karpuzda mantar hastalığı oluştu. Zararım çok büyük. Mantar oluşan karpuzlar arasında festival için yetiştirdiklerim de var. Büyük emekler vererek ektiğim karpuz tarlasındaki hemen hemen bütün karpuzlar kuruyup gitti. Ben de daha fazla zarar etmemek için kuruyan karpuzun yerine kavun ektim" dedi.
İLAÇLAMA KONUSUNDA ÇİFTÇİLER EĞİTİLMELİ
Yenişehir Ziraat Odası Başkanı Süleyman İskenderoğlu, bu yıl sadece karpuzda değil, birçok sebze ve meyvede mantar hastalığı oluştuğunu söyledi. Meyve ve sebzelerde oluşan mantar hastalığının gece ile gündüz arasındaki oluşan sıcak hava farkından kaynaklandığını anlatan İskenderoğlu, "Diyarbakır'da bu yıl sebze karpuzun yanı sıra bütün meyve ve sebzelerde hem mantar hem de kırmızı böcek var. Bunun sebebi de gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkıdır. Bunun yanı sıra gündüzleri de bulutlanma oluyor. Bulutlanma olduğu zaman da kırmızı böcek, yeşil kurt ve mantar, üçü de ürüyor. Yani normal yıllardan daha fazla çıkmış oluyor. Bunların ilacı var ama biz tavsiye etmiyoruz. İlaçlama yapmak isteyen çiftçi ve üreticilerimiz bağlı bulundukları tarım ilçe müdürlüklerine müracaat edip ziraat mühendisleriyle arazide kontrol etmek şartıyla ilaçlama yapabilirler. Bölgemiz ve ülkemiz tarım ülkesidir. Tarım ürünlerimizin kalitesini arttırmak için tarımsal araştırmaların ve tarımsal endüstrinin biraz daha çiftçi ve üreticiler üstünde yoğunlaşması gerekiyor. Bu sadece onlarla da değil, biz ziraat odalarıyla tarım il ve ilçe müdürlüklerinin de üstüne düşüyor. Çiftçi ve üreticiler eğitilmelidir. Bu hastalıklarla ilgili bir vatandaşımız gidiyor ilaçlama yapıyor, diğeri de ona bakıp rast gele ilaçlama yapıyor. Bunu tavsiye etmiyoruz. İlaçlanma sadece ziraat mühendislerinin nezaretinde ve bilgileri doğrultusunda yapılmalıdır" diye konuştu.
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Karpuzda mantar hastalığı olunca kavun üretimine geçtiKarpuzda mantar hastalığı olunca kavun üretimine geçtiKarpuzda mantar hastalığı olunca kavun üretimine geçtiKarpuzda mantar hastalığı olunca kavun üretimine geçti

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