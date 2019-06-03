HABER

Karpuzlar yola saçılınca kara yolu ulaşıma kapandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2019 17:08 | Son Güncelleme

Çorum'da kaza yapan tırın dorsesindeki karpuzların yola dökülmesi nedeniyle yaklaşık 1 saat trafiğe kapanan Çorum-Samsun kara yolu, temizlik çalışmalarının ardından açıldı

ÇORUM (AA) - Çorum'da kaza yapan tırın dorsesindeki karpuzların yola dökülmesi nedeniyle Çorum-Samsun kara yolunda trafik bir süre aksadı.

Adana'dan yüklediği karpuzları Ordu'ya götüren Şükrü Deniz'in (50) kullandığı 52 HP 878 plakalı tır, Çorum-Samsun kara yolu İskilip kavşağı yakınlarında refüje çarptı.

Çarpmanın etkisiyle tırın dorsesinin bazı kapaklar açılınca yüzlerce karpuz yola döküldü. Sürücü Deniz'in yara almadığı kazada karpuzlar nedeniyle kara yolu ulaşıma kapandı.

Polis ekiplerince olay yerine çağrılan kara yolları ve belediye temizlik ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasının ardından yol açıldı.

Çevredeki bazı vatandaşlarla sürücülerin sağlam karpuzları topladıkları gözlendi.

Şoke eden anlar! Metrelerce yükseklikte...Şoke eden anlar! Metrelerce yükseklikte...
Yıldırım'dan YSK kararına açıklama: Fevkalade talihsiz bir kararYıldırım'dan YSK kararına açıklama: Fevkalade talihsiz bir karar
Sahillerde bayram hareketliliğiSahillerde bayram hareketliliği
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çorum Kara Yolu Trafiğe Kapandı karpuz trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Bakan Pekcan açıkladı! İhracatta rekor

Bakan Pekcan açıkladı! İhracatta rekor

Selen Görgüzel Alkan: Sıkıcı ve basit, yatmaktan sıkılmadınız mı?

Selen Görgüzel Alkan: Sıkıcı ve basit, yatmaktan sıkılmadınız mı?

'Geceleri uyuyamıyoruz!' Eğer yardım edilmezse...

'Geceleri uyuyamıyoruz!' Eğer yardım edilmezse...

81 ilde 36 bin kadını dolandıranlar yakalandı!

81 ilde 36 bin kadını dolandıranlar yakalandı!

İtiraf gibi açıklama: Reddedilebilir

İtiraf gibi açıklama: Reddedilebilir

Sokak ortasında öldürdü! 'Eşime laf attı'

Sokak ortasında öldürdü! 'Eşime laf attı'

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

'Küfürlü konuşmayın' dedi, canından oldu!

'Küfürlü konuşmayın' dedi, canından oldu!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Iğdır'dan acı haber: 3 asker şehit

Iğdır'dan acı haber: 3 asker şehit

Kafa kafaya çarpıştılar! Ölü ve yaralılar var

Kafa kafaya çarpıştılar! Ölü ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankara'da otelde doğalgaz patlaması! Ekipler bölgede

Ankara'da otelde korkutan patlama! Ekipler bölgede

Bayram namazı Zonguldak 2019: Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

Bayram namazı Zonguldak 2019: Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

Bayram namazı Yozgat 2019: Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

Bayram namazı Yozgat 2019: Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

Bayram namazı Yalova 2019: Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

Bayram namazı Yalova 2019: Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

Bayram namazı Van 2019: Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

Bayram namazı Van 2019: Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

Bayram namazı Uşak 2019: Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

Bayram namazı Uşak 2019: Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.