Karpuzlu görüntüsüyle gündem olmuştu! Bu sefer de çiğ köfte yedi

Trafikte karpuz yiyerek araç kullanırken video çeken ve çektiği bu videoyu sosyal medyadan paylaşan Batuhan Dura’ya ’trafik güvenliğini tehlikeye sokmak’ suçundan 1360 lira idari para cezası uygulanmış, ehliyetine de 2 ay süreyle el konulmuştu.

ARACINI ÇEKİCİYLE TAŞITIP, ÇİĞ KÖFTE YEDİ

Batuhan Dura bu sefer minibüsünü çekicinin üstüne koydurarak taşıttı. Bu esnada direksiyon başına geçen Dura kucağına aldığı bir tepsi çiğ köfteyi yedi. Bu sefer araç kullanmayan sadece çekicini taşıdığı minibüsün direksiyon koltuğunda bulunan Dura, "Vatan bir bütündür, bölünmez. Bunu yapmaya da kimsenin gücü yetmez. Ve sözü sizlere bırakıyorum" dedi.

GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI

Çiğ köfte yediği anları ise yine sosyal medya hesabından paylaştı.

TRAFİKTE KARPUZ YEDİĞİ GÖRÜNTÜLER OLAY OLMUŞTU

(İHA)

