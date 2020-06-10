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  4. Karpuzlu görüntüsüyle gündem olmuştu! Bu sefer de çiğ köfte yedi

Karpuzlu görüntüsüyle gündem olmuştu! Bu sefer de çiğ köfte yedi

İLGİNÇ HABERLER  | 10.06.2020 17:22 | Son Güncelleme

Direksiyonda karpuz yiyerek gündeme gelen Batuhan Dura bu sefer direksiyon başında bir tepsi çiğ köfte yedi.

Trafikte karpuz yiyerek araç kullanırken video çeken ve çektiği bu videoyu sosyal medyadan paylaşan Batuhan Dura’ya ’trafik güvenliğini tehlikeye sokmak’ suçundan 1360 lira idari para cezası uygulanmış, ehliyetine de 2 ay süreyle el konulmuştu.

ARACINI ÇEKİCİYLE TAŞITIP, ÇİĞ KÖFTE YEDİ

Batuhan Dura bu sefer minibüsünü çekicinin üstüne koydurarak taşıttı. Bu esnada direksiyon başına geçen Dura kucağına aldığı bir tepsi çiğ köfteyi yedi. Bu sefer araç kullanmayan sadece çekicini taşıdığı minibüsün direksiyon koltuğunda bulunan Dura, "Vatan bir bütündür, bölünmez. Bunu yapmaya da kimsenin gücü yetmez. Ve sözü sizlere bırakıyorum" dedi.

GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI

Çiğ köfte yediği anları ise yine sosyal medya hesabından paylaştı.

TRAFİKTE KARPUZ YEDİĞİ GÖRÜNTÜLER OLAY OLMUŞTU

(İHA)

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